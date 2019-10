Repartiment de punts al dau que és bo per a tots

La cinquena i penúltima jornada de la fase regular de la Copa Caixa Popular de raspall va arrancar ahir al trinquet d'Oliva on l'equip del Genovés, esta vegada amb Montaner i Sanchis, va superar per 25-20 al local, amb Vicent i Brisca.

El resultat implica repartiment de punts i es podria considerar positiu per als dos bàndols. La formació del Genovés, on Sergio no va jugar per lesió, està descartada per a la fase final i esta primera victòria suposa una bona manera de començar a dir adéu.

En l'equip d'Oliva, que tampoc va formar amb el rest titular, Vercher, el punt aconseguit apropa encara més la possibilitat de passar a la següent ronda. Hui, depenent del que passe al trinquet de Guadassuar, inclús es podria certificar la classificació gràcies als 8 punts que els situen al capdavant de la taula.

La partida va ser dauera, dinàmica que es va poder trencar amb iguals a 15 quan Vicent i Brisca van disposar de val i al mitger li va caure una pilota de la galeria. Però finalment es va sumar al traure, com en la resta dels jocs.

Tots els pilotaris van complir. Els restos van destacar més al dau on les seues tretes van permetre que els seus companys passaren decididament a l'atac. I els mitgers van exercir de líders dels seus equips.

La competició continua hui al trinquet de Guadassuar amb l'enfrontament entre els altres dos equips del Grup A, el de Villanueva de Castellón de Marrahí i Néstor i el representatiu d'Ontinyent amb Pablo i Tonet IV, que amb 6 i 5 punts respectivament també opten a una plaça en la fase final.

La diferència en la puntuació és mínima, però important. Tant, que Pablo i Tonet IV han de sumar com a mínim 1 punt per a mantenir les opcions i jugar-se la passada en la darrera jornada. Si acaben per davall del joc 15, Vercher i Brisca així com Marrahí i Néstor ja seran equips de la fase final.



Més Copa a Guadassuar

La segona partida de la sessió d'este dimecres al trinquet de Guadassuar també serà de la Copa, però en la modalitat d'escala i corda. Comença la cinquena jornada amb el duel entre un dels equips que lideren la classificació del Grup A amb 7 punts, el de Montserrat, i un dels que la tanquen amb 3 punts, el de Pedreguer.

En la formació alacantina, a qui solament li val guanyar per a mantenir opcions de classificar-se, Pere torna a ser baixa per unes molèsties. Salva ocuparà novament el seu lloc després de la gran actuació que va signar el passat divendres a Vila-real on este equip va aconseguir la seua primera victòria, que de moment li permet continuar viu en el torneig.

Enfront no n'hi ha novetats. Marc i Javi començaren bé, han continuat millor i en la partida en la qual van oferir un nivell més discret, la de la passada jornada, van estar capaços de reaccionar. Del 55-25 en contra van acabar perdent, però solament per 60-50 davant Pere Roc II i Santi, la qual cosa va permetre sumar 1 punt. Esta parella ha deixat clar que a més de tindre joc, mai abandona les partides per folgada que siga la diferència.