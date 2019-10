Pedreguer diu adéu a la Copa amb honors

Ningú podrà dir que no ho van intentar fins al final. El trinquet de Guadassuar va celebrar el 9 d'octubre amb una sessió doble de la Copa Caixa Popular - Trofeu Diputació de València en les dues disciplines professionals.

Començant per la segona partida, la victòria 60-55 de Marc i Javi (Montserrat) contra la parella formada per Francés i Salva (Pedreguer-Masymas) va classificar a la primera dupla per a la fase de semifinals i va obligar a la segona a acomiadar-se del campionat.

Francés i Salva (substitut de Pere) van lluitar de valent per a aferrar-se a l'única possibilitat de seguir vius, la victòria. Però esta va ser per als rivals. El joc desplegat per uns i altres va posar en peu als espectadors i les ovacions van ser la mostra d'agraïment per tal exhibició de pilota.

Tot i que als primers jocs van dominar i portar la batuta els rojos, en el moment Francés va agafar protagonisme, secundat a la perfecció per Salva, les forces s'equilibraren i el recital es va signar per part dels quatre jugadors. Van saber aguantar fins al final i els quinzes, llargs i disputats, es definiren per xicotets detalls.



Copa de raspall

Abans de penjar-se la corda a Guadassuar es va jugar la partida de Copa entre Marrahí i Néstor (Villanueva de Castellón) i Pablo i Tonet IV (Ontinyent). El resultat de 25-0 a favor dels últims va deixar totes les portes obertes de cara a decidir els semifinalistes del grup A.

La dupla capitanejada pel de Barxeta va començar amb molt bon peu, efectuant dos quinzes directes de treta i altres dos de Tonet IV que va rematar amb potència. Això sí, la mínima errada era aprofitada pels adversaris.

Pablo restava amb gran eficàcia i Tonet enviava míssils que eren pràcticament impossibles de frenar. Cert és que el resultat sembla injust perquè es va jugar més que el que mostren els números, però l'estat dels representants d'Ontinyent va ser envejable.

Pablo i Tonet IV escalen a la segona posició amb 7 punts, només un per darrere de la formació d'Oliva amb Vercher i Brisca. En tercera posició i amb 6 punts es queden Marrahí i Néstor. Els tres equips tenen opcions de passar a semifinals.