Lideratge en joc al Ciscar de Piles

La Copa Caixa Popular - Trofeu Diputació de València comença amb el compte enrere de cara a les semifinals. Quan acabe la fase prèvia, els dos primers de cada grup seran els afortunats en passar de ronda. De moment, només la modalitat d'escala i corda ha desvetlat a tres dels quatre supervivents en la lluita pel títol.

El trinquet Ciscar de Piles acull esta vesprada una nova partida dins de la cinquena jornada de la competició en la disciplina de raspall. Al grup B està en joc la posició de líders. Una posició que es disputaran les parelles de Ian i Roberto (Ajuntament de Dénia) i Punxa i Canari (Ajuntament de Sueca). Són els primers els que ocupen a hores d'ara eixa primera posició amb 7 punts, seguits amb 6 per la parella capitanejada per Punxa.

Les dues formacions han mostrat un magnífic nivell des de l'inici de la competició. La parella representativa de Dénia suma un total de tres victòries i una derrota, havent aconseguit puntuar en tots els enfrontaments. Pel que fa al conjunt que representa a Sueca, van començar amb dues victòries la Copa i tenen altres dues derrotes. Però igual que els seus rivals d'esta vesprada, en tots els encontres han aconseguit rascar algun punt. Un fet crucial de cara a este tram final de la fase prèvia que acabarà el diumenge 20 d'octubre.

Així bé, ara és el moment de fer una última espentada amb l'objectiu de mantenir eixes primeres posicions a la classificació i començar a preparar el passaport per a la ronda de semifinals. La partida d'esta mateixa vesprada començarà a les 18:30 hores, després de l'enfrontament de juvenils programat per a les 17:00 hores. Pel que fa a la modalitat per dalt corda, la competició està en pausa fins al pròxim diumenge. La Copa arribarà al trinquet El Nel de Murla per a la partida entre Genovés II i Nacho i Pere Roc II i Santi.



Copa 2

Si parlem de la germana menuda de la Copa Caixa Popular, l'activitat es va reprendre ahir al trinquet El Zurdo de Bellreguard. Ximo i Ibiza (Ajuntament de Xeraco) es van enfrontar a la dupla de Rafa i Raúl (Ajuntament del Genovés). Esta última parella va resultar vencedora amb un ampli avantatge al marcador final, 25-5.

El conjunt de Xeraco no va poder desplegar tot el seu potencial sobre les lloses. Davant van tindre a un gran Raúl, demostrant que no sols és solvent amb la dreta, sinó que a l'esquerra té una gran arma d'atac. Va ser ell qui va portar la iniciativa de l'equip, ajudant en tot moment a un Rafa que va anar de menys a més. El del Genovés semblava haver fet un pacte amb el palquet, on enviava la pilota amb facilitat.

La Copa 2 d'escala i corda farà hui la seua visita al trinquet Salvador Sagols de Vila-real. A partir de les 18:30 hores jugarà l'equip local amb José Salvador i Álvaro i el trio que representa a l'Ajuntament de Massamagrell, amb Carlos de Massalfassar, Héctor II (Salva) i Hilari.