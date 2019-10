Salva i Jesús peguen més i millor

El trinquet Pelayo va acollir ahir la primera de les dues jornades programades per la Universitat de València amb motiu de la benvinguda al nou curs universitari. L'escala va registrar un bon ambient amb presència d'un nombrós grup d'alumnes que van presenciar la victòria de Salva Palau i Jesús davant De la Vega i Santi pel resultat de 60-40.

A la partida li va faltar un poc d'emoció encara que va deixar detalls de qualitat, sobretot pel bàndol vencedor. Jesús està en un gran moment de forma i ahir va fer patir al seu company de la Copa, De la Vega, amb pilotades corregudes de mà i perfectament dirigides.

Darrere, Salva Palau va deixar parat a més d'un per la força amb la qual és capaç de fer volar la vaqueta i al dau va estar molt encertat picant en muralla per a trobar la careta. De la Vega i Santi van començar bé, però amb iguals a 25 es van veure superats pels seus rivals, que es van distanciar 45-25. Posteriorment es van agafar a jugar i es van apropar en el marcador amb els parcials de 45-35 i 50-40, però en el tram final hi hagué novament superioritat de Salva i Jesús, que van pegar més i millor.

La segona jornada de la benvinguda es completarà demà al mateix trinquet Pelayo, esta vegada amb la partida que enfrontarà a Soro III i Félix contra Francés i Javi. Els alumnes de la Universitat de València podran entrar gratis al trinquet mostrant el carnet d'estudiant.