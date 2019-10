Ian i Roberto accedeixen a la fase final de la Copa

L'equip de Dénia amb Ian i Roberto s'ha convertit en el primer semifinalista del Grup B de la Copa Caixa Popular de raspall gràcies a la victòria d'ahir al trinquet de Piles davant la parella de Sueca de Punxa i Canari, que va cedir per 25-10.

La d'ahir va ser la confirmació que la parella vencedora és un equip en el sentit més estricte de la paraula. I és que si en les partides anteriors estava sent Ian qui tenia més pes específic en la consecució dels punts, però amb la inestimable ajuda de Roberto, a Piles va succeir a la inversa: el gran artífex del triomf va ser el mitger mentre que Ian va remar per atorgar seguretat i propiciar que el seu company aprofitara que tenia el punt de mira ben afinat.

Les bones rematades de Roberto van permetre que el marcador es posara 10-0 a favor seu. Poc després, la partida estava en taules, ara amb Canari com a gran protagonista per la solvència per a acabar els quinzes (10-10). I encara que Punxa i Canari van insistir, darrere es van trobar amb un frontó i davant amb un caçador de quinzes, la qual cosa va fer que els tres jocs següents tingueren el color roig dels vencedors.

Amb 9 punts en el caseller, Ian i Roberto són més líders encara del Grup B i ja tenen el lloc assegurat en les semifinals. Punxa i Canari, amb 6 punts, continuen en la segona posició, però la podrien perdre esta mateixa vesprada. Arriben les complicacions a esta parella, que ha liderat la classificació durant la major part de la fase regular.



Hui a Bellreguard

La cinquena i penúltima jornada es tancarà hui al trinquet de Bellreguard amb l'enfrontament entre els altres dos equips del grup, el de Barxeta de Moltó i Lorja i el de Xeraco de Badenes i Seve, amb 4 i 5 punts respectivament.

La victòria o la derrota no serà decisiva per a cap de les dues parelles, però quasi. Guanyar o perdre suposarà arribar a la jornada definitiva amb un avantatge important o amb la necessitat de guanyar i ser beneficiat amb un resultat favorable en l'altra partida del grup.



Copa 2

La Copa 2 en la modalitat d'escala i corda es va traslladar ahir fins a Vila-real on José Salvador i Álvaro van aconseguir la segona victòria, en altres tantes partides disputades, esta vegada davant Carlos de Massalfassar, Héctor II (substitut de Salva) i Hilari, que també han completat dues partides sense guanyar cap. Ahir, però, el trio va signar una bona actuació, especialment el seu escaleter, i el resultat de 60-50 els atorga un punt. José Salvador i Álvaro són líders amb 2 punts.