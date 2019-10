Moltó se salva i enreda la classificació

Un joc, el que ahir va atorgar la victòria a Moltó i Lorja en iguals a 20 davant Badenes i Seve, ha enredat la classificació del Grup B de la Copa Caixa Popular de raspall de tal manera que en la pròxima jornada, la definitiva, fins a tres equips tindran en les seues mans aconseguir l'única plaça vacant de la fase final. L'altra ja està adjudicada a Ian i Roberto, que a més seran líders.

Moltó i Lorja arribaren ahir a Bellreguard amb l'obligació de guanyar per a no quedar descartats. I començaren com un tir, sumant els dos primers parcials (10-0).

Després, la partida es va tornar blava, molt blava, perquè Seve va trobar la inspiració que l'havia faltat en els compassos inicials mentre que Badenes ho tornava absolutament tot. Enfront hi havia voluntat i es continuava carregant, però el marcador es va posar en 20-10 en contra de Moltó i Lorja.

Però quedava partida, a més de qualitat. Moltó i Lorja es resistien a dir adéu a la possibilitat de classificar-se i apretaren les dents per a sumar els dos jocs de la igualada. No va ser fàcil, perquè guanyar era sinònim de continuar endavant per a Badenes i Seve, però ho aconseguiren per a posteriorment desfer el 20-20 des del dau amb certa autoritat.

Estes dues parelles queden ara empatades a 6 punts amb una tercera, la de Punxa i Canari. Tres candidats i solament un lloc lliure.

En la Copa d'escala i corda, hui es jugarà al trinquet de Murla on Genovés II i Nacho també arriben amb urgències perquè han de guanyar i evitar que Pere Roc II i Santi arriben al joc 50.

Si es compleix esta possibilitat, els dos equips es jugaran la classificació per a la fase final en la darrera jornada. En cas contrari passaran Pere Roc II i Santi i també Marc i Javi, que es van assegurar la classificació el passat dimecres.