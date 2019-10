Genovés II i Nacho volen intentar-ho fins al final

La papereta de Genovés II i Nacho (Ajuntament de Murla) s'ha complicat en el tram final de la Copa Caixa Popular - Trofeu Diputació de València d'escala i corda. Començaren la competició amb victòria però després van encadenar tres derrotes consecutives que els van deixar abans de la cinquena jornada a la cua de la classificació del grup A amb un total de tres punts. Les seues opcions de seguir amb vida, almenys fins a l'última jornada de la fase prèvia, depenien de la seua victòria en la partida d'ahir diumenge a Murla contra Pere Roc II i Santi (Ajuntament de Benidorm) sense deixar que este equip de la Marina Baixa anotara cap punt. I ho van aconseguir per a mantenir viva l'expectació fins a l'últim moment possible.

Un marcador final de 60-25 contra la dupla liderada per Pere Roc II els va permetre continuar pensant que la paraula impossible només significa que alguna cosa és un poc més difícil d'aconseguir que la resta. A Murla ho van fer pràcticament tot perfecte des del principi fins al final de l'encontre.

Als primers compassos es van repartir protagonisme els quatre pilotaris però a mesura que anava passant el temps, la situació es va capgirar i l'encert dels rojos va provocar les errades dels adversaris. Als jugadors alacantins els va faltar solvència a l'hora de tancar els quinzes. Una solvència que va ser màxima per a l'escaleter del Genovés i el mitger de la localitat de Beniparrell.

La plaça que queda vacant per a semifinals en este grup està més prop de la parella de Benidorm, que només necessita sumar un punt en la partida contra Francés i Pere del pròxim dissabte a Pedreguer. En el cas de l'equip de Murla, necessiten guanyar a Marc i Javi el dissabte a Pelayo i creuar els dits perquè Pere Roc II i Santi no puntuen i així resoldre la incògnita amb la diferència de tants a favor i en contra.



Copa de raspall

Esta vesprada la competició de raspall arribarà al trinquet municipal de Xeraco amb una partida del grup A per a donar per inaugurada l'última jornada de la fase prèvia. En este grup encara estan a la venda les dues places per a semifinals i tres són els equips aspirants a aconseguir-les. De les parelles que jugaran esta vesprada ja hi ha una descartada, la de Montaner (Sergio) i Sanchis (Ajuntament del Genovés), però la de Pablo i Tonet IV (Ajuntament d'Ontinyent) es manté amb opcions de seguir endavant. Els dos punts de la victòria els llançaria directament a la següent ronda.

En canvi, si només aconsegueixen un punt o es queden sense puntuar, la seua supervivència dependria del desenllaç de la partida de Marrahí i Néstor (Ajuntament de Villanueva de Castellón) contra Vercher i Brisca (Ajuntament d'Oliva) que es jugarà el dissabte 19 a la Llosa de Ranes. Al trinquet de Xeraco començarà hui l'activitat a les 17.00 hores amb la partida de juvenils. Serà a les 18.30 hores quan es pose en marxa l'enfrontament estel·lar.