Soro III inicia el seu comiat de la Copa

La Copa Caixa Popular en la modalitat d'escala i corda torna hui a l'activitat per a continuar amb la disputa de la cinquena i penúltima jornada de la fase regular. Serà al trinquet de Vila-real on l'equip de Massamagrell de Soro III i Raúl s'enfrontarà a la de Vinalesa amb Puchol II i Tomàs II.

El campió individual i el mitger de Godelleta arriben al recinte de la Plana sense opcions de classificar-se per a les semifinals. Comença, per tant, el seu comiat de la competició.

Encara que la Copa ja no és un objectiu per a Soro III i Raúl, ambdós tenen l'oportunitat de dir adéu deixant una grata imatge, eixa que solament han pogut oferir a ràfegues en les partides que han completat anteriorment, on han defensat molt, però els ha faltat eficàcia en atac.

Un altre incentiu per a la formació de Massamagrell podria ser recuperar les bones sensacions de cara al tram final de l'any perquè encara s'han de disputar un mínim de dos trofeus oficials de rellevància, com per exemple el Mestres. I, com a ningú l'amarga un dolç, també tenen l'oportunitat d'arreplegar uns diners en estes dues últimes partides amb els premis a la corda que n'hi ha en cadascuna.

La situació dels seus rivals és totalment oposada. Amb dues partides per davant, Puchol II i Tomàs II ja tenen la presència assegurada en les semifinals. Falta concretar si es classificaran com a primers del Grup A o en la segona posició. De moment igualen a 7 punts amb la formació d'Almussafes amb De la Vega i Jesús, que també estarà en les semifinals.

A Vila-real i tenint en compte la trajectòria d'uns i altres, el favoritisme de Puchol II i Tomàs II és evident. Això sí, el trinquet que regenta Pepe Mezquita sempre ha estat un dels preferits per Soro III.