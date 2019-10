Vercher i Brisca signen el passe a les semifinals

Tres jocs necessitaven ahir Vercher i Brisca per a materialitzar el seu accés a la ronda de semifinals de la Copa Caixa Popular - Trofeu Diputació de València de raspall. I al trinquet de la Llosa de Ranes ho van aconseguir contra l'equip de Marrahí i Néstor (Ajuntament de Villanueva de Castellón).

Esta última parella encara continuava viva en la Copa, però la seua supervivència era prou més complicada que la dels rivals. L'eficiència de la parella blava va ser superior per a tancar, al segon val, el primer joc. Un joc prou disputat amb bones rematades de les dues formacions. Els següents, per contra, van ser dominats per la dupla representant d'Oliva.

Tant Vercher com Brisca van aprofitar el seu bon moment per a tancar de manera consecutiva tres jocs a favor seu, un marcador que ja va descartar matemàticament a Villanueva de Castellón com a equip aspirant al títol.

Però tot i que ja s'havien quedat sense opcions, els rojos van continuar buscant l'espectacle que els espectadors mereixien, disputant al màxim cada pilota. Marrahí va estrenar el lluminós a favor del seu equip amb un joc net gràcies a la seua potència al traure i imprimint amb força la vaqueta per a poder rematar els quinzes (5-15). El següent va ser un dels jocs més disputats de l'enfrontament. Un joc molt llarg, amb errades de les dues formacions al principi però també amb bons intercanvis per part dels quatre pilotaris protagonistes de la vesprada que, finalment, van acabar pujant a l'electrònic els vencedors de la partida. Un joc més van anotar Marrahí i Néstor per a posar el 10-20 i així es van acomiadar de la Copa, amb Vercher i Brisca sentenciant el 25-10 i la seua continuïtat a la competició.

La Copa continua hui al trinquet de Xàbia. Allí jugaran Moltó i Lorja (Ajuntament de Barxeta), ja descartats, i la parella de Sueca amb Punxa i Canari. Este últim conjunt té opcions de seguir endavant però amb una papereta molt complicada. Haurien de guanyar 25-0 a Barxeta per a aconseguir l'empat amb Badenes i Seve (Ajuntament de Xeraco) a la classificació.

Un empat que hauria de desfer-se amb un sorteig, ja que igualarien a punts, victòries, coeficient i victòries en l'enfrontament directe. Per tant, màxima emoció fins a l'última partida de la fase prèvia.

I el trinquet d'Ontinyent obrirà hui per a un enfrontament de la Copa 2 Caixa Popular en la mateixa disciplina professional. Vicent i Murcianet (Ajuntament de Villanueva de Castellón) s'enfrontaran a partir de les 11.30 hores al pilotari local Iván i el seu company Gabi (Ajuntament d'Ontinyent).