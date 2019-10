Didals per a Pere Roc i Genovés

El Festival Savipecho va ser una de les 'bombes' de l'estiu per la particularitat que hi tenia veure jugar a raspall a dues de les principals figures de la modalitat d'escala i corda com Genovés II i Pere Roc II juntament amb altres dos dels màxims exponents del joc per terra, cas de Moltó i Brisca. La partida, però, no es va poder disputar en la data programada, el 2 d'agost, a causa d'una lesió de Genovés II.

Totes les parts van acordar ajornar el Festival Savipecho a més endavant, a una data que fóra propícia per als quatre pilotaris tenint en compte els compromisos de les seues agendes, amb l'afegit que tots quatre es trobaren en un bon moment de forma. Eixe dia serà el 17 de novembre, diumenge, en partida programada a les 11.30 hores. La seu no canvia i es jugarà en el nou trinquet d'Oliva.

La partida no tindrà cap regla especial. Hi haurà reballada i a partir d'ací es jugarà a passar i passar. Això sí, hi haurà un important premi per als vencedors per cortesia de la signatura que li dóna nom al festival.

Genovés II formarà parella amb Brisca i Pere Roc II serà el punter de Moltó. L'elecció dels dos pilotaris de l'alt compleix amb dues premisses: que tingueren nom i per tant tiró i que pogueren fer una bona actuació jugant amb didals. De menuts, els dos van començar en la pilota raspant encara que prompte van encaminar la seua carrera a la disciplina per dalt corda.

Amb els representants del raspall calia que gaudiren de la condició de primeres figures i efectivament s'ha convocat a dos dels millors jugadors de la modalitat.