Puchol acaba primer a base de canonades

La sisena i definitiva jornada de la fase regular de la Copa Caixa Popular en la modalitat d'escala i corda va començar ahir al trinquet Pelayo on els dos millors equips del Grup B, que ja estaven classificats per a les semifinals, es van enfrontar per decidir qui es classificaria en la primera posició i qui seria segon.

La victòria va correspondre a la formació de Vinalesa de Puchol II i Tomàs II, que va deixar en 35 a la parella d'Almussafes amb De la Vega i Jesús. Proclamar-se campions de grup implica disputar la segona semifinal, programada el dissabte 2 de novembre a Pelayo, contra els segons classificats del Grup A, que encara no es coneixen.

A De la Vega i Jesús, la derrota els situa en la primera semifinal del divendres 1 de novembre al trinquet de Sueca i en el seu cas hauran de mesurar les forces contra els campions del Grup A, que tampoc estan definits.

Puchol II i Tomàs II van ratllar ahir a la catedral a un nivell inclús major que el que han oferit en la magnífica fase regular que acaben de completar. Sobretot l'escaleter de Vinalesa, a qui la pilota li va eixir de la mà fortíssima, com un tir.

De la Vega i Jesús van patir amb la màxima eficàcia dels rivals i no van poder evitar que es distanciaren tres jocs (35-20). Però els representants d'Almussafes també van mostrar les seues armes, les que les han atorgat la passada a les semifinals, per a situar-se a solament un parcial (40-35). Després d'això, Puchol II va tornar a fer-se l'amo de la partida amb un dau dibuixat i unes rematades fortes i precises.