Seve, de classe al trinquet de Piles

Res més acabar les classes del grau superior de Programació a Alberic, Seve anirà a casa a dinar i d'allí canviarà la comarca de la Ribera Alta per la Safor, on està el trinquet que acollirà la important partida que té este divendres.

A la canxa de Piles disputarà junt amb Badenes la primera semifinal de la Copa Caixa Popular - Trofeu Diputació de València de raspall. I ho faran tenint a la contra a dos autèntics murs. «És una de les parelles més fortes del campionat. Tant Vercher com Brisca són molt pegadors i el trinquet de Piles els afavoreix molt. És ràpid i la pilota sol caure de la galeria. Però nosaltres som molt tornadors de pilota i hem d'intentar-ho», assegura el jugador de Villanueva de Castellón.

Veient el seu nivell de forma, el magnífic any que està fent i que ocupa la primera posició del rànquing de mitgers, costa creure que Seve siga un dels debutants en la Copa. «L'any passat vaig estar a punt de disputar esta competició però una lesió al dit m'ho va impedir. Enguany ha sigut la primera vegada que la jugue i de moment va prou bé», explica. I tan bé. Una partida separa a la parella representativa de l'Ajuntament de Xeraco de jugar el xoc definitiu en la lluita pel títol.

Amb il·lusió màxima encara un enfrontament complicat on s'ha de deixar nervis i pressió a un costat per tal de desenvolupar tot el potencial sobre les lloses. Té clar els punts febles que cal corregir i també els forts que s'hauran d'aprofitar i potenciar al màxim. «Al rest és on més efectius som i ho hem demostrat jugant. Totes les partides hem començat al rest i el primer joc l'hem guanyat sempre», afegeix. A eixa posició en la canxa hauran de parar a Vercher, que «té una treta molt forta i ben col·locada».

Per a aconseguir frenar als oponents, Badenes i ell hauran de seguir jugant com ho han fet fins ara, com una autèntica parella cada vegada que entren al trinquet. «Sabia que ens aniria bé junts perquè des de ben menuts hem jugat un contra l'altre o al mateix equip. Sempre hem estat prou compenetrats i continua sent així», afirma Seve.

L'any 2019 està sent molt fructífer per a este pilotari de vint anys que enguany ha afegit al palmarés la Lliga Bankia i el Campionat Fundació. «Guanyar la Copa seria molt important per a mi perquè suposaria guanyar tres de les quatre màximes competicions», comenta.

Però cal anar pas a pas i disfrutar de cada instant de la semifinal que demà es viurà a Piles. La segona es jugarà a la Llosa de Ranes un dia després. Ian i Roberto contra Pablo i Tonet IV. «Serà molt bona partida perquè els quatre estan en bon moment. Si haguera de decantar-me per un dels dos equips, diria que Ian i Roberto passarien a la final».

Una final que es jugarà el dia 3 al Genovés. Seve no pensa en eixe dia encara, però si se li pregunta per la canxa, «a nosaltres ens ve millor un trinquet més gran per la potència i perquè ens agrada molt buscar la galeria, però al final jugar a pilota es juga igual en tots els llocs».