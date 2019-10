Una plaça vacant i dos candidats

La Copa Caixa Popular en la modalitat d'escala i corda reprén hui l'activitat per a decidir l'única plaça que queda vacant en les semifinals. La pugna queda enquadrada en el Grup A i als trinquets de Pedreguer i Pelayo on jugaran els dos equips que compten amb opcions.

La formació amb més possibilitats de continuar endavant és la representativa de Benidorm de Pere Roc II i Santi, que al trinquet de Pedreguer tindria prou amb arribar a 50 contra la parella local de Francés i Pere. Més possibilitats perquè solament depenen de sí mateixos i fins i tot no és necessària la victòria, però l'empresa continua sent complicada per la situació dels rivals.

Francés i Pere estan descartats i s'acomiaden de la competició, on no han pogut destacar segons el seu nivell pels problemes físics del mitger de Pedreguer, que va jugar algunes partides minvat i en les dues últimes jornades ja es veure obligat a parar. Hui, Pere torna per a dir adéu davant la seua gent amb un Francés que a hores d'ara està fenomenal per a jugar. Estes dues circumstàncies no beneficien gens a Pere Roc II i Santi encara que els de Benidorm han demostrat que poden fer front a qualsevol equip i contratemps. A Pelayo, l'altre equip que es juga la classificació és el de Murla amb Genovés II i Nacho, que haurà de mesurar les seues forces contra el representatiu de Montserrat amb Marc i Javi, que són líders del grup i ja tenen el lloc segur en les semifinals. A Genovés II i Nacho els toca guanyar, dóna igual el resultat, i esperar la carambola de Pedreguer. Però guanyar a la millor parella del grup, que també es juga coses, com per exemple acabar primera en la classificació per així enfrontar-se en semifinals als segons classificats del Grup B. És partida de poder a poder, com la de Pedreguer.