El recital de Jesús decanta una magnífica semifinal

La Copa Diputació de València - Caixa Popular d'escala i corda ja té en De la Vega i Jesús als primers finalistes. Els representants d'Almussafes es van guanyar ahir al trinquet de Sueca el privilegi de jugar pel títol després de superar a la parella de Montserrat de Marc i Javi 60-50.

La semifinal va ser magnifica; una traca que va començar a fer soroll des del primer quinze, que va augmentar la intensitat a mesura que transcorrien els jocs i que va acabar amb un terratrémol en el sensacional tram final.

Marc i Javi van dominar durant bona part del duel, amb un o dos jocs d'avantatge, encara que les forces estaven totalment anivellades i les jugades de qualitat es repartien per igual a un costat i l'altre de la corda. Qualitat en el moment de descarregar-se i en el de tornar-la, amb els quatre pilotaris ratllant a tal nivell que els aplaudiments n'eren obligats.

Però la partida va anar canviant de color, sobretot pel recital que es va marcar Jesús, encara que les rectificacions de De la Vega per a colpejar de dreta i esquerra també van valdre un Potosí. I amb iguals a 50 va arribar el moment clau: val-net per a Marc i Javi, que no van concretar. Novament emergia Jesús, amb l'escuder De la Vega, per a després tancar la victòria amb la mestressa del mitger de Silla.



Segon finalista

El cartell de la final s'acabarà de concretar hui al trinquet Pelayo on la parella de Vinalesa de Puchol II i Tomàs II jugarà contra la de Benidorm amb Pere Roc II i Santi.

Tenint en compte que Puchol II gaudeix d'un moment de forma superlatiu i que la 'catedral' és un trinquet idoni per a explotar les seues virtuts, la postura inicial tal vegada siga favorable al de Vinalesa.

L'escaleter ha completat tres partides a Pelayo i en totes va obrir la porta gran. A més a més, el seu rendiment ha crescut en cadascuna d'elles. Sobretot el dissabte passat quan es va jugar el lideratge del grup contra De la Vega i Jesús, que es van quedar en 35. Puchol II es va mostrar especialment contundent en les volees i el bot de braç.

A Tomàs II també cal atorgar-li la seua quota de protagonisme en esta gran trajectòria. Puchol II ha estat l'estrela, però el mitger ha sigut un magnífic actor secundari.

Ara bé, la de Pere Roc II i Santi és una de les parelles que més poden preocupar a la dupla de Vinalesa. No en va, l'esquerrà de Benidorm s'ha especialitzat en el fet d'eliminar a Puchol II de les grans competicions i Pelayo també és un escenari propici per al joc eminentment ofensiu dels de Benidorm.

El de Benidorm és un equip que juga a arriscar i a acabar el quinze prompte. Això implica córrer algun risc i concedir quinzes, però quan la punteria està afinada en són pocs els rivals que poden fer front.