Passar al mig: la satisfacció es torna en responsabilitat

Tres són els pilotaris que estrenaran lloc en les pròximes lligues. Tomàs II i Nacho en la competició d'escala i corda, amb Raúl en la de raspall, passen de ser puntes consolidades a tindre l'ocasió de demostrar la seua vàlua com a mitgers.

Tots tres coincideixen que satisfacció és la paraula que millor defineix el seu estat d'ànim quan van rebre la notícia. «Tenia l'esperança d'entrar com a mitger perquè crec que porte un temps fent-ho prou bé. Si no m'hagueren ficat de mitger, hauria pensat que he perdut un tren. M'haguera dolgut perquè trobe que ara sí que és el meu moment. M'han donat l'oportunitat i pense aprofitar-la», comenta Tomàs II.

Alegria és una altra bona manera de descriure el sentiment dels nous mitgers. I en el cas de Nacho, per partida doble. «Una alegria de cara a tot l'any i l'altra de cara a la màxima competició per equips. Primer em van comunicar que en esta temporada tindria fitxa i després que jugaria la Lliga al mig. És una recompensa al treball i esforç que he fet durant tot l'any 2019», apunta.

Raúl té un altre vocable per a descriure la sensació posterior a la confirmació de la convocatòria: sorpresa. «M'esperava més entrar en la punta. Sé que jugue perquè Brisca està lesionat, però estic orgullós que hagen pensat en mi. És una gran oportunitat i ja tinc ganes de començar», diu Raúl.

Ambdues competicions arrancaran el dia 10 als trinquets de Vila-real i el Genovés. És el temps que queda perquè hi assimilen, com diu Tomàs II, «que he d'enfocar tot de manera diferent. No crec que em pose nerviós, perquè ja en tinc moltes partides i anys a l'esquena, però ara la responsabilitat és més gran i vull estar a l'altura».

Responsabilitat és la paraula que es torna a repetir en boca dels tres. «Guanyar o perdre és cosa de tot l'equip, però jugar al mig té més compromís. Puges un escaló i jo ho faig amb la intenció de demostrar que puc quedar-me en ell. Amb l'ajuda de Moltó, que és el número u i el pilar de l'equip, tinc moltes ganes de fer una bona Lliga. També amb Ibiza, amb qui trobe que em puc entendre prou bé», explica el pilotari del Genovés.

Per a Nacho, la responsabilitat més gran ve donada perquè «estant al mig has de jugar més pilotades. En esta posició has de demostrar que tens galons i has de traure més caràcter. És la primera lliga que jugue al mig i sobretot vaig a disfrutar, però sabent que tinc la responsabilitat de fer-ho bé», assenyala.

El cas del jugador de Beniparrell és més peculiar perquè davant tindrà a un company que ha fet el camí a la inversa: passar del mig a la punta. «Pere pot ser el millor punter de la Lliga i, si ens compaginem bé, podem fer una bona combinació. Jo sé que la punta no és el lloc on ell voldria jugar i li donaré tota la confiança perquè puga sumar i ser important en l'equip, com per exemple jo ho vaig ser en la passada Lliga jugant en la punta», diu Nacho.

Pel que respecta als rivals que es trobaran, novament hi ha coincidència. La declaració de Raúl és extensible a l'opció de Tomàs II i Nacho. «Tots els equips són molt forts. Per a fer pronòstics és millor esperar a veure com funciona cadascun. En una competició tan llarga sol passar que un equip comence molt bé, però que en el moment decisiu es quede fora. I que un que ha estat més fluix, acabe sent campió. L'únic que veig de moment és que n'hi ha molta igualtat».