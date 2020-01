Cinc pilotaris debuten com a titulars en les lligues

Els trinqueters i els tècnics de la Fundació, que han estat encarregats de confeccionar els equips de les lligues, han estimat oportú que fins a cinc joves aspirants a figura s'estrenen com a titulars en la pròxima edició d'ambdues competicions, que començaran el dia 10 als trinquets de Vila-real i El Genovés.

Dos són els debutants en la Lliga Bankia d'escala i corda: Álvaro Gimeno, que formarà amb Marc i Jesús, així com Guillermo, que tindrà com a companys a Puchol II i Tomàs II. Els dos jugaran en la punta i el pilotari del Puig, a més, tindrà la responsabilitat de ferir.

Álvaro Gimeno és considerat un diamant en brut. De joc ràpid i contundent en la pegada, del pilotari de Massalfassar s'espera que en un futur no massa llunyà estiga barallant per ser un dels mitgers de referència. En el seu nivell ja ho és i ara toca continuar progressant amb les figures. I primer ha de demostrar la seua capacitat en la punta.

En el seu cas, Guillermo va despuntar sent molt jove. Encara ho és, però durant algun temps va semblar que la seua evolució dins del trinquet s'havia alentit. Ell ha seguit constant en la seua preparació, ha experimentat un canvi físic notable i esta dedicació l'ha tornat a situar en els cartells importants; ara en la Lliga. El seu braç dret és un dels més poderosos; un martell. En la Lliga Bankia de raspall, Vercher, Javi López i Ibiza són els joves que tindran l'alternativa. Els dos primers coincidiran en el mateix equip amb Sanchis, mentre que Ibiza formarà amb Moltó i Raúl. Vercher és probable que siga rest de la Lliga per la baixa per lesió del vigent campió, Sergio. Encara així, el rest de Piles ha fet mèrits per a ser de la partida. En la Copa també va tindre l'oportunitat de debutar i va arribar a la final amb Brisca i posteriorment va guanyar el Campionat Mancomunitats, on va entrar com a substitut del lesionat Ian. I precisament contra el de Senyera va protagonitzar una partida èpica en el Campionat Individual, que va perdre en iguals a 20. Amb Ibiza s'està complint la lògica. Sense pressa, però sense pausa, el pilotari de Xeraco va pujant escalons a força de bones actuacions, de garantir seguretat amb un estil complet i sobri. És un pilotari que atorga confiança als companys i que suma en totes les facetes del joc. Un bon complement, de moment, amb la previsió de convertir-se en primera figura.

I per a figura va Javi López. El pilotari d'Oliva ha irromput en el raspall amb força. Encara no té la majoria d'edat i ja dóna molt a parlar entre els habituals del trinquet. És un portent que encara està per fer-se, però que ja resulta atractiu per les seues maneres i el rendiment.