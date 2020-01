Alcàsser guanya la Lliga Cadet després d'imposar-se a Vila-real

El trinquet d'Alcasser va rebre el dilluns 6 de gener, dia de Reis, la final de la Lliga Cadet d'Escala i Corda de tecnificació. En ella l'equip d'Alcàsser es va proclamar campió. La jornada va començar a les 11 hores amb la partida pel tercer i quart lloc, la qual enfrontava a l'equip de Petrer i el de Massalfassar. El públic present va poder veure una partida molt disputada, en la que l'equip de Massalfassar va jugar molt be, inclús per moments ratllant la perfecció.

Però l'equip de Petrer va esperar la seua oportunitat, la qual va poder aprofitar per tal de guanyar, amb el marcador final de 60-40. Més tard a les 12 hores va tindre lloc la gran final del campionat. En aquesta s'enfrontaven l'equip de Vila-real, que arribava invicte, i l'equip d'Alcàsser.

La partida va començar amb els favorits prenent avantatge en el marcador, ja que es varen ficar 35-15, però a partir d'eixe moment la partida va canviar per complet i l'equip local va aconseguir fer 8 jocs seguits per remuntar la partida, deixant el marcador 55-35. Després d'aquesta reacció els rivals varen fer un joc més. Finalment l'equip d'Alcàsser es va fer amb la victòria per un resultat de 60-40. Entregaren els trofeus Santi Navarro i Juan Contreras, vicepresidents de la Federació de Pilota Valenciana.