Presentats els circuits de tecnificació femenins

Els V circuits femenins de tecnificació sub 18 i sub 23 es varen presentar el passat diumenge 5 de gener al Genovés. La presentació es va dur a terme en el trinquet de la localitat a les 10:30 hores. Fins a ell varen acudir les jugadores que lluitaran per guanyar aquest prestigiós campionat en les dues categories.

Primer es va fer una xarrada amb els monitors, on es varen explicar els equips i el format de la competició. En la categoria sub'18 hi hauran cinc equips que s'enfrontaran en una lliga prèvia, en la que l'equip campió i el quart classificat es veuran les cares en semifinals, com també ho faran el segon i tercer classificat. Finalment els guanyadors de les semifinals lluitaran per alçar-se amb el trofeu en la final que tindrà lloc el diumenge 23 de febrer a la localitat d'Alcasser. Per altra banda el circuit sub'23 comptarà amb dos grups de tres equips cadascun, en els que els primers i segons es classificaran per a les semifinals. La final serà el diumenge 16 de febrer a les 11:30 hores en el trinquet d'Alcasser i es retransmitirà en directe per A punt.

Després d'aquesta xarrada es va fer l'acte de la presentació on les jugadores varen eixir per equips. A aquesta va acudir Susana Serrano, vicepresidenta de la Federació de Pilota Valenciana, qui va destacar l'importància d'aquestos campionats per a la pilota femenina i va animar a totes les participants de cara a la competició.

Altre any contarem amb les jugadores més destacades del nostre esport autòcton, les quals segur ens faran gaudir en cada una de les partides del campionat.