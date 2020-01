Satisfacció en els jugadors amb previsió d'equilibri

A la seu de Bankia a València es va complir ahir amb la norma de reunir a tots els participants de les lligues professionals. La presentació oficial va permetre sondejar la valoració dels que lluitaran pel títol, figures i debutants, que en línies generals van mostrar la seua satisfacció per la configuració dels equips i pels companys amb els quals conviuran d'una manera molt estreta durant quatre mesos.

L'opinió general dels pilotaris és que els equips estan compensats i, per tant, ixen amb opcions paregudes de victòria. Amb això, els jugadors aposten per unes lligues equilibrades amb una fase regular on la passada a la fase final estarà molt ajustada. Encara així ja han aparegut els primers favorits.

En la Lliga Bankia d'escala i corda i davant la insistència d'assenyalar a un trio, el més nomenat va ser el de Dénia amb Soro III, Félix i Héctor de Laguar. «Per noms i per currículum dels seus components, pot ser dels més potents», argumentaven diferents jugadors, que a continuació afegien: «però el més important és veure com ens acoblem tots i com funcionem durant quatre mesos».

En la Lliga Bankia de raspall, que a més està auspiciada per la Diputació de València des del seu inici, la formació a la qual es va apuntar va ser la de Xeraco amb Ian, Canari i Ricardet. L'argument també va ser similar entre els qüestionats: «és el mateix trio que va guanyar la Lliga fa dos anys», deien.

A partir d'ací, per a gustos colors. Hi hagué qui va assenyalar als equips de Puchol II i Moltó per la sola presència d'estos pilotaris, que a hores d'ara marquen la diferència, o al sempre competitiu Pere Roc II. I a Tonet IV, un altre que està que se n'ix, a més molt ben acompanyat per Punxa i Néstor. El nom de Genovés II també va ser dels més pronunciats.



Autoritats

La presentació va començar amb la intervenció de les autoritats. Jaime Casas va fer d'amfitrió en representació de Bankia per a destacar que la congregació de figures i mitjans de comunicació s'ha convertit en una tradició. A més va augurar «moltes sorpreses i satisfaccions».

Per l'entitat organitzadora, la Fundació, va intervenir José María Cataluña, qui ja estava involucrat en la pilota quan van sorgir les lligues, ara fa 29 i 27 anys. El vicepresident va agrair la implicació de les persones i col·laboradors que durant estos anys han aconseguit que les lligues siguen les competicions per equips més importants.

I com a campionats oficials que són, el president federatiu no podia faltar. José Daniel Sanjuan va destacar la presència d'un bon nombre de debutants i es va congratular pel fet que «molts dels participants heu passat prèviament per les escoles de tecnificació de la Federació».