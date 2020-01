La pilota plora a Pepe Cabanes

La pilota està de dol per la defunció, ahir, de José Cabanes i Pastor a l'edat de 74 anys. La missa-funeral se celebrarà hui dissabte en la Parròquia Nostra Senyora dels Dolors del Genovés a les 12.00 hores.

Pepe, que era el nom amb el qual se li coneixia al trinquet des de la seua etapa com a pilotari, va ser el company habitual de partides del més gran, el seu germà El Genovés. La sintonia era tal que Paco no volia tindre davant a ningú altre més que a ell.

Pepe va començar la seua carrera sent un punter de nivell acceptable. Però clar, al seu germà sempre li configuraven cartells contra els millors del moment, quasi sempre davant trios. I, naturalment, els rivals buscaven a Pepe en la mesura del que era possible, per ser el punt més feble de la parella. I a força d'enfrontar-se als rivals més complicats, Pepe va progressar fins a arribar a la condició de primera figura.



Passió heretada

Valent dins del trinquet i afable i atent quan estava fora, Pepe va transmetre la seua passió per la pilota als seus fills Juan i Julio, que van jugar a raspall, sent el primer un dels pilotaris més destacats que ha conegut esta modalitat.