Francés: "La regularitat et permet aplegar lluny"

La XXIX Lliga Bankia d'escala i corda va començar el passat cap de setmana deixant com a líder a l'equip de l'Ajuntament de Pedreguer-MasyMas. El trio format per Francés, Nacho i Pere va véncer (60-35) al de Salva Palau –substitut del malalt De la Vega-, Raúl i Monrabal a un trinquet de Pelayo que va gaudir d'un gran espectacle, tal com van corroborar els coixins a l'aire en finalitzar la partida. Amb aquest resultat, el conjunt pedreguer encapçala la classificació, malgrat això el rest de l'equip líder, Francés, pensa que «encara és prompte, s'ha de veure com evolucionem».

El de Petrer sap molt bé la recepta per aplegar lluny en aquesta Lliga. Finalista l'any 2018 -formant trio amb Javi i Bueno-, Francés creu que en esta competició «cal ser regular per a arribar a semifinals. Una vegada ací s'haurà de lluitar cada partida com si fóra a vida o mort, pot passar qualsevol cosa». En este sentit, el pilotari nascut l'any 1996 agumenta que «els jugadors el que volem és jugar bé. Si a partir d'ací tens un dia més bo o roín, no cal destacar-ho tant. La regularitat és on està l'avantatge de poder arribar lluny».

I és que per a Francés «qualsevol equip d'esta competició et pot guanyar. Queda molta Lliga». No obstant això, «és molt satisfactori que em reconeguen una bona partida. És símptoma de què l'entrenament dóna els seus fruits», reconeix respecte a l'homenatge dels aficionats a Pelayo.

L'equip de Francés arrancà la Lliga amb dos canvis de posició que pareix que no han afectat al seu joc. Nacho passava a ser mitger, mentre que Pere anava a la inversa cap a la punta. Malgrat estes dificultats, «per a ser la primera partida ens he vist bé. Encara queden moltes coses per millorar, però van jugar cadascú al seu lloc i per a mi ho van fer a la perfecció». El petrerí assegura que «encara que jo els considere als dos mitgers, no estava preocupat. Soles calia que ens acoblàrem els tres. Les primeres partides de la Lliga és quan més sol costar i si ja ho hem fet, ens dóna més confiança i tranquil·litat a l'equip. Són punts a favor nostre».

El dissabte a les 18.00 hores, al conjunt de Francés li espera el trio de Puchol II, Tomàs II i Guillermo al trinquet de Pedreguer. «Serà difícil. Les característiques del trinquet afavoreixen a l'equip contrari. Puchol II té un rebot molt fort i en bona col·locació. En qualsevol moment tornarà la pilota a la llotja», apunta el de Petrer. Així mateix, Francés adverteix que Tomàs II «s'ha criat allí i és on més juga», encara que el rest també destaca que els seus companys coneixen bé la canxa pedreguera. «Pere s'entrena allí i Nacho també juga molt a este trinquet. No és el meu favorit, però a mi m'agrada. Si estàs bé per a jugar, condeix molt per la llotgeta de baix. Es poden fer molts quinzes», comenta el pilotari alacantí.

Si l'equip de Francés aconseguirà el triomf «seria un bon començament. Significaria que estem en forma i que els tres ens acoblem al joc, però no vull guanyar dues seguides i perdre les quatre següents. Preferisc anar sumant en quasi totes», sentencia el de Petrer.