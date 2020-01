Els trios de Genovés II i Puchol II van per la Lliga

Els trios de Genovés II i Puchol II demostraren que van per totes a la XXIX Lliga Bankia d'escala i corda. Ambdós equips van véncer amb partides de diferent resultat. Al trinquet de Pelayo es va veure una exhibició de Murla a la seua estrena lliguera. Genovés II, Santi i Bueno van estar quasi perfectes per guanyar (60-25) a Almussafes. De la Vega, Raúl i Monrabal II no entraren a la partida fins al octau joc. Al joc anterior, el trio murler ja havia aconseguit puntuar. (50-15). De la Vega venia d'una malaltia, però tot i això va demostrar la seua qualitat lluitant els jocs finals.

A Pedreguer es va viure una partida més que entretinguda, tal com reflecteix el marcador final. El conjunt local va caure (60-55) davant Vila-real –Puchol II, Tomàs II i Guillermo–. Tot i este resultat, l'equip de Francés, Nacho i Pere va obtenir un punt per sumar tres en total.

La partida va estar marcada per les faltes. Pablo Salvador –blaus– i Guillermo –rojos– van tindre problemes a la ferida. No obstant això, el resultat demostra la igualtat dels dos equips. Puchol II i Tomàs II van liderar Vila-real, mentre que Francés trobà a faltar l'alt nivell mostrat per Nacho i Pere a l'estrena lliguera.



Alzira, líder en solitari

Bellreguard obria la segona jornada de raspall amb l'enfrontament entre El Genovés i Alzira. Este últim va aconseguir el triomf (25-30) davant el fins ahir líder. El trio format per Pablo, Seve i Lorja sumen dues victòries en dues partides i acumulen quatre punts per encapçalar la taula classificatòria, almenys de moment. Per la seua banda Punxa, Tonet IV i Néstor van guanyar un punt que els manté a la part alta, segona posició amb tres unitats. ?Pel que respecta a la partida, El Genovés comença manant al primer joc (15-0). Punxa i Tonet IV mostraren un gran nivell que soles trobava resposta de Pablo. El de Barxeta va anar a més al llarg de la partida, mentre que el rest de Piles i el mitger genovesí duien la marxa contrària. Este fet va fer que Seve entrara cada volta més a una partida que es va decantar per als blaus.