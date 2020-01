La borrasca Glòria castiga a Guadassuar

La borrasca Glòria va aplegar ahir a la Comunitat Valenciana i va afectar les partides programades per al diumenge. Davant la previsió de les fortes ratxes de vent, les precipitacions i la baixada de temperatures, la Fundació de Pilota Valenciana va decidir suspendre la partida de la XXXVII Lliga Bankia de raspall entre Barxeta i Vilanova de Castelló al Nou Trinquet de Guadassuar. La resolució s'ha pres per evitar riscos i el duel entre els trios de Moltó, Raúl i Ibiza, i l'equip de Marrahí, Roberto i Gabi, s'ajorna fins a una altra data que es comunicarà pròximament.

Així mateix també es van quedar sense disputar els enfrontaments de les habituals jornades dominicals al trinquet de Bellreguard.

Enfrontament de la Safor

La segona jornada segueix al trinquet de Xeraco, tal com marca el calendari original, amb una partida entre el conjunt local format per Ian, Canari i Ricardet contra l'Ajuntament d'Oliva amb Vercher, Sanchis i Javi López. Això no obstant, l'enfrontament entre els conjunts de la Safor dependrà de l'evolució del temporal al territori valencià. Si l'estat meteorològic és semblant al d'ahir, caldrà ajornar la partida per prudència. Si fora així, la Fundació informarà mitjançant la seua web i xarxes socials.

?Si la partida es disputara, serà un duel de necessitats entre dos equips que van caure derrotats a la primera jornada lliguera. El trio de Vercher va perdre (25-30) contra Alzira, mentre que el de Ian va fer el mateix (30-15) davant Barxeta.