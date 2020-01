Còmoda victòria de Pablo i més treballada de Genovés

Les lligues professionals van completar ahir dues partides més de la tercera jornada, que van ser propícies per als equips encapçalats per Genovés II i Pablo, que continuen sumant de dos en dos.

El campionat de la disciplina per dalt corda es va traslladar fins a Pedreguer on l'equip de Murla de Genovés II, Santi i Bueno es va imposar al de Vila-real de Puchol II, Tomàs II i Guillermo per 60-40.

La partida va deixar satisfet al respectable perquè es van veure nombroses jugades de qualitat. Sobretot del costat vencedor, on Genovés II va tornar a delectar amb colps marca de la casa, eixos que generen admiració per la perfecció en l'execució.

Però el desenllaç favorable a la formació de Murla va ser conseqüència del bon fer de tots els seus components. Igual que Genovés II imposava el seu joc a Puchol II, Santi superava a Tomàs II en la pugna pel quinze i Bueno aportava més que Guillermo. No de manera exagerada, però prou per a obrir una bretxa de tres jocs (35-20) que van saber mantenir i inclús augmentar en el tram final.

Infinitament més decantada va estar la partida de la Lliga Bankia de raspall disputada a la Llosa de Ranes on l'equip d'Alzira de Pablo, Seve i Lorja va guanyar per 30-0 al de Villanueva de Castellón de Marrahí, Roberto i Gabi.

Ací va passar que els vencedors van estar molt bé en tots els aspectes, en els moments d'atacar i en els de defensar, que van ser menys.

Enfront, al contrari, solament hi hagué un nivell alt en el primer joc. A partir d'ací, el rendiment va minvar cada vegada més. I el més preocupant és que el desànim afectava molt més a mesura que avançava la partida.