L`equip de Marrahí ofereix la seua vertadera versió

Al trinquet de Guadassuar es va recuperar ahir una de les partides ajornades a causa del passat temporal en la Lliga Bankia de raspall. I va ser al recinte de la Ribera on per fi es va veure la vertadera versió de l'equip de Villanueva de Castellón de Marrahí, Roberto i Gabi, que es va imposar per 30-10 al representatiu de Barxeta de Moltó, Raúl i Ibiza.

La situació de Marrahí i els seus companys començava a ser preocupant. Dues derrotes contundents i sobretot la pobra imatge oferida deixava a este equip en una situació compromesa. Ahir, però, lva recuperar la credibilitat. L'actitud va ser excel·lent, des del primer quinze, i amb ella el joc. De les tres línies per separat i del grup.

Marrahí va ser el líder que s'espera, el rest que més a prop es troba del nivell de Moltó, eixe que guanya partides amb colps poderosos, tretes decisives amb el carisma que contagia als companys.

Davant, l'encert de Roberto va ser màxim. El quinze el va fer de totes les maneres i a més es va mostrar especialment eficaç en la defensa de la muralla. També va parar un bon nombre de tretes de Moltó.

Pel que fa a Gabi, el punter va aparéixer menys, però de manera oportuna i va jugar amb la mateixa solvència que els seus companys.

Enfront, Moltó, Raúl i Ibiza van jugar de tu a tu als seus rivals fins a la igualada a 10. A partir d'ací van perdre pegada i això va permetre que Marrahí, Roberto i Gabi s'apoderaren d'ells. Els quatre últims jocs van ser una càrrega constant dels blaus mentre que als rojos els tocava llevar-se-la de damunt.



Quarta jornada

La següent parada de la Lliga Bankia de raspall serà el trinquet del Genovés, on demà començarà la quarta jornada. L'equip local de Punxa, Tonet IV i Néstor s'enfrontarà al d'Oliva amb Vercher, Sanchis i Javi López. Els dos equips opten a ser segons en la taula per darrere dels líders i encara invictes, Pablo, Seve i Lorja.

La jornada continuarà el dissabte a Bellreguard i conclourà el diumenge al trinquet de Dénia, partida que serà retransmesa en directe per À Punt (12.00 hores).

En la Lliga Bankia d'escala i corda la quarta jornada també començarà demà, però al trinquet de Vila-real. El cartell anuncia a la formació de Dénia de Soro III, Félix i Héctor contra la de Pedreguer amb Francés, Nacho i Pere. El campió individual busca la primera victòria i els seus rivals allunyar-se de les places de perill.

El dissabte, els equips encapçalats per Puchol II i De la Vega s'enfrontaran al trinquet Pelayo mentre que el diumenge es tancarà la jornada a Alzira, en este cas amb el duel entre els trios liderats per Geovés II i Pere Roc II.