Victòries a cara o creu dels equips de Francés i Vercher

La quarta jornada de les lligues professionals va començar ahir amb sengles partides que es van decidir amb el cara o creu de les igualades a 55 i 25.

Al trinquet de Vila-real i pel que respecta a la competició per dalt corda, Francés, Nacho i Pere es van imposar a Soro III, Félix i Héctor de Laguar.

La partida va tindre dues parts clarament diferenciades. Fins al marcador parcial de 55-30, el domini del trio de Francés va ser més que evident. En este tram, el rest de Petrer va dibuixar els colps mentre que els seus companys carregaven amb força i criteri. Enfront, Soro III i els seus tornaven a ser un equip que volia, però no podia. Que demostrava coses, però es quedava a mitges.

I va arribar la reacció de Soro III, Félix i Héctor. I amb ella, la partida va canviar a espectacular perquè ara sí, els dos equips i els sis pilotaris van jugar com poden i saben.

En la Lliga de raspall, que va visitar el trinquet del Genovés, Vercher, Sanchis i Javi López van superar a Salelles II -substitut d'última hora de Punxa per malaltia del pilotari de Piles-, Tonet IV i Néstor.

La partida va ser guerrera, de colps poderosos i intercanvis ràpids. Els restos van propiciar que predominara el joc del dau, però es va pilotejar per a fer el quinze. Va ser un combat on hi hagué precisió i contundència per igual.



Hui a Pelayo i Bellreguard

Les dues lligues continuen hui als trinquets de Pelayo i Bellreguard. Al recinte del Cap i Casal i en la disciplina per dalt corda, Puchol II, Tomàs II i Guillermo jugaran contra De la Vega, Raúl i Monrabal II.

La situació dels dos trios és totalment oposada. Encara que Puchol II i els seus companys van perdre en la jornada anterior, l'equip està ratllant a bon nivell i hui pot situar-se colíder juntament amb el de Pere Roc II, Javi i Carlos.

En canvi, De la Vega, Raúl i Monrabal II han perdut amb claredat les dues partides que han completat. La primera sense l'escaleter d'Almussafes, que va ser baixa per malaltia, i la segona perquè a l'equip li va faltar contundència.

A Bellreguard, en este cas en la modalitat de raspall, Marrahí, Roberto i Gabi s'enfrontaran a Ian, Canari i Ricardet.

Es tracta de les formacions que tanquen la classificació, però la confrontació promet. Ian, Canari i Ricardet han caigut en les dues partides que han jugat, encara que van fer mèrits per a guanyar. L'equip està molt millor del que diu la seua situació en la taula.

Per part seua, el trio de Marrahí tingut un inici de campionat per a oblidar. Fins al passat diumenge, quan per fi van jugar com s'espera d'ells i van derrotar amb contundència a Moltó, Raúl i Ibiza.