Puchol II s'exhibeix i Ian lidera una gran remuntada

Les lligues professionals van completar ahir dues partides més de la quarta jornada. En la disciplina d'escala i corda, a Pelayo hi hagué molta desigualtat en la victòria per 60-20 de Puchol II, Tomàs II i Guillermo contra De la Vega, Raúl i Monrabal II. I a Bellreguard, en el torneig a raspall, l'emoció va ser màxima en la remuntada i posterior triomf per 30-25 de Ian, Canari i Ricardet davant Marrahí, Roberto i Gabi.

La catedral va registrar l'ambient de les partides importants, però solament un bàndol va oferir al respectable el joc que pot. I entre els tres vencedors, Puchol II es va erigir en el gran protagonista, encara que va estar ben acompanyat pels canoners Tomàs II i Guillermo.

Veient a l'escaleter de Vinalesa sembla que és fàcil jugar a pilota al més alt nivell. Però ni de lluny. I així ho va reconéixer constantment el públic, sabedor que els rebots a un dit de terra, passar una pilota que es tanca en el pouet o encarar-se a la llotgeta tornant un míssil, té una complexitat extrema.

Al trinquet de Bellreguard, que també va registrar una molt bona entrada, la figura va ser Ian. Perquè va aguantar el tipo quan l'equip de Marrahí va dominar i se'n va anar 25-5 i perquè va ser el gran artífex de la remuntada. Això sí, Canari i Ricardet també van aportar quan es va capgirar la situació. Abans, però, els va faltar un poc d'eficàcia.



Dénia i Alzira

Les lligues tancaran hui la quarta jornada amb dues partides en horaris diferents. Al matí, a partir de les 12.00 hores, el trinquet de Dénia serà seu de la modalitat de raspall amb el confrontament entre Barxeta i Alzira que serà retransmés per À Punt. Moltó, Raúl i Ibiza tenen el repte de recuperar la senda de la victòria, ja que només han guanyat a la primera data i són cinquens amb dos punts. Per l'altra banda, Pablo, Seve i Lorja marxen líders amb sis punts perquè no coneixen la derrota. L'últim triomf alzirenc va ser contundent (0-30) davant Villanueva de Castellón.

A la vesprada, serà el torn de l'escala i corda. Benidorm i Murla conclouran la jornada en un duel entre els dos equips més en forma, ja que ambdós conten les seues partides per victòries. No obstant això, Pere Roc II, Javi i Carlos marxen en solitari al capdavant de la classificació, ja que Genovés II, Santi i Bueno van descansar a la primera jornada.

Les lligues tancaran hui la quarta jornada amb dues partides en horaris diferents. Al matí, a partir de les 12.00 hores, el trinquet de Dénia serà seu de la modalitat de raspall amb el confrontament entre Barxeta i Alzira que serà retransmés per À Punt. Moltó, Raúl i Ibiza tenen el repte de recuperar la senda de la victòria, ja que només han guanyat a la primera data i són cinquens amb dos punts. Per l'altra banda, Pablo, Seve i Lorja marxen líders amb sis punts perquè no coneixen la derrota. L'últim triomf alzirenc va ser contundent (0-30) davant Villanueva de Castellón.

A la vesprada, serà el torn de l'escala i corda. Benidorm i Murla conclouran la jornada en un duel entre els dos equips més en forma, ja que ambdós conten les seues partides per victòries. No obstant això, Pere Roc II, Javi i Carlos marxen en solitari al capdavant de la classificació, ja que Genovés II, Santi i Bueno van descansar a la primera jornada.

La partida es disputarà al trinquet d'Alzira (18.30 hores) i abans es presentarà el club local. «Volem retrobar-nos en la pilota. Tenim unes instal·lacions que segons els experts és la millor a la Comunitat Valenciana. Esperem que este duel siga l'inici per continuar la promoció del nostre esport», ha explicat el regidor d'esports de l'ajuntament alzirenc, Fernando Pascual.