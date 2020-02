Colp d'autoritat de Vercher, Sanchis i Javi en la Lliga

La Lliga Bankia de raspall va acabar de recuperar ahir les partides ajornades a causa del passat temporal. Al trinquet d'Oliva van jugar l'equip local de Vercher, Sanchis i Javi López i el de Xeraco amb Ian, Canari i Ricardet i es van imposar els de casa pel tanteig de 30-20.

La partida va estar en la línia de la majoria de les disputades en la present edició del campionat. Va ser bona i renyida i, amb els dos equips pegant de valent. També hi hagué errades, però probablement propiciades per la intensitat en la qual s'estava jugant i per les ganes que uns tenien per tancar el duel i els altres per completar la remuntada.

Al principi, l'equilibri no va ser tant. Vercher, Sanchis i Javi López van posar el marcador en quinze per cap en sumar el primer i tercer joc des del dau i el segon al rest. L'equip blau funcionava en este tram a la perfecció. Amb el seu mitger tenint més protagonisme, però magníficament secundat pel seu rest i punter. Enfront, Ian espentava, però a Canari i Ricardet els costava connectar per a fer el quinze.

Va ser a continuació quan la partida va passar de passable i decantada a bona i igualada. Canari va realitzar unes quantes rematades que van tindre premi i Ricardet també acabava el quinze amb solvència. Els va costar, però els rojos van sumar dos jocs seguits i en el de la possible igualada a 15 van disposar de val en dues ocasions, encara que finalment van sumar Vercher i els seus companys (20-10).

Després, en el rendiment dels dos equips va influir més el cor que el cap. Els encerts s'alternaven amb les errades quasi greus i en cada pilotada li tiraven cap i tot; a mort. Per això, de tant en tant, la precipitació passava factura.

Novament es va igualar el marcador, esta vegada a 20. I els dos jocs següents van ser per a Vercher, Sanchis i Javi. Va ser un desenllaç just.



Cinquena jornada

La competició descansa ja fins al dissabte, quan començarà la cinquena jornada. Serà al trinquet de Sueca on Ian, Canari i Ricardet tornen a aparéixer en el cartell, esta vegada per a enfrontar-se als representants d'Alzira i líders invictes, Pablo, Seve i Lorja.

La Lliga Bankia d'escala i corda també te fixat el divendres l'inici de la cinquena jornada. En el seu cas serà al trinquet de Vilamarxant, on també s'anuncia als líders en solitari, l'equip de Benidorm de Pere Roc II, Javi i Carlos. En la contra estarà la formació d'Almussafes amb De la Vega, Raúl i Monrabal II, que busca la seua primera victòria.

La jornada d'ambdues competicions continuarà el dissabte als trinquets d'Oliva i Pelayo i conclourà el diumenge amb les visites a les localitats de Xàbia i Bellreguard, on es jugarà de matí i de vesprada respectivament.