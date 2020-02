La 'catedral del Camp de Túria', ara mes que mai

A Vilamarxant esperen impacients que arribe divendres. I es que reobri el trinquet municipal després de set mesos tancat, temps en el qual ha estat sotmés a una profunda remodelació.

Les millores del recinte han estat nombroses. Al terreny de joc s'han substituït més d'un centenar de lloses, s'ha polit el pis i s'han pintat les parets. A més a més, els pilotaris gaudiran d'un nou vestuari.

L'espectador també notarà el canvi. Sobretot aquells que prefereixen ubicar-se en la galeria del dau i la llarga, on s'han instal·lat seients. També s'ha habilitat una taquilla per a les entrades i les marxes i s'han reformat els banys; els qui hi havia, perquè a més s'han fet altres nous dins del trinquet, darrere de la porta situada a l'altura del 9, perquè el públic no haja de travessar el trinquet durant les partides. El bar també ha canviat radicalment.

Dues de les persones que esperen amb més impaciència la reobertura són el trinqueter Òscar Sanchez i el regidor d'Esports Gabriel Castellano, que han estat els més implicats en la remodelació. «Hem fet un esforç molt important. A Vilamarxant hi ha molta tradició de pilota i, a més a més, al nostre trinquet hi ha un ambient molt sa i familiar. La gent acudeix molt a gust i en un nombre important», explica Castellano.

Però la il·lusió per obrir en la data programada va estar prop de no complir-se a causa del passat temporal. «Ens va pillar treballant dins del trinquet i va ser molt dur veure com destrossava la tela i la coberta», diu Castellano. Òscar Sánchez reconeix que va plorar. I quan va poder reaccionar, el regidor li va dir: «Òscar, farem el que faça falta, però el dia 7 obrirem. I l'endemà ens vam posar a buscar solucions. Ha sigut un no parar de gestions, reunions i telefonades, però hem arribat. He d'agrair la implicació de les persones que han ajudat que el trinquet estiga a punt».

A punt i flamant. «No vull paréixer pretensiós, però el trinquet ha quedat sensacional. Està Pelayo i després nosaltres. Pelayo és la 'catedral' i nosaltres la 'catedral' del Camp de Túria. I és que a banda del trinquet, el bar és ara un espai fet amb gust, al qual pots anar amb la teua família o amics. Sí que és cert que hi ha trinquets molt bonics, que són més moderns i per tant s'han construït amb elements que no eren habituals, però entre els tradicionals i de tota la vida, ara està Pelayo, per ser el de la capital, i el nostre», comenta Castellano.

Des de divendres, el trinquet de Vilamarxant reprendrà la dinàmica de fer partides de professionals tots els divendres. No solament això, «li volem donar protagonisme a la pilota femenina. Volem que en moltes de les sessions juguen la partida prèvia a la de les figures», conclou Gabriel Castellano.