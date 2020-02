Pedreguer puja al segon lloc de la Lliga

El trinquet de Pelayo va viure la victòria de Pedreguer-MasyMas (60-30) davant l'equip representatiu de Montserrat a la XXIX Lliga Bankia d'escala i corda. Així, Francés, Nacho i Pere van sumar dos punts per a superar a Vila-real –que descansa a esta jornada– a la segona posició, lloc que ara ocupen els pedreguers amb set punts. Per la seua banda, Marc, Jesús i Álvaro Gimeno es queden a la vora dels llocs d'accés a les semifinals, en cinquena posició amb quatre unitats.

Ja des de l'inici, el trio de Francés ha anat per totes. A la qualitat del de Petrer, se sumava una gran actuació de Nacho perquè els rojos tancaren cinc jocs consecutius (40-15). No obstant això, la pegada de Marc i Jesús anava apareixent en escena però l'equip montserrater acumulava més errades que el seu rival. Els blaus han aconseguit dos jocs seguits per a retallar 40-25, el primer tanteig remuntant un val-net en contra seua. Tot i açò, una vegada que la partida ha arribat a 45-30, el trio de Francés ja no ha deixat marge per a més, encara que ambdós equips han competit a un alt nivell i els jocs han estat igualats.