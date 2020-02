Jesús Sáiz, campió sub-23 de l'individual d'escala i corda

El trinquet Miquel Canya de La Pobla de Vallbona enregistrava un magnífic ambient per presenciar la final del XV Campionat Individual Sub-23 d'escala i corda. La final, retransmesa per les càmeres d'À Punt en rigorós directe, va estar molt entretinguda, més inclús del que el marcador diu. Jesús Sáiz, d'Alfara de la Baronia va guanyar el títol davant de Carlos, de Massalfassar pel resultat de 60 a 40.

La partida va tindre pilotades increïbles, Carlos al rest alçant míssils de Jesús, i aquest apretant una i altra volta la vaqueta cara Carlos. Malgrat que Jesús va anar durant tota la partida per davant, hi ha un moment clau, quan el marcador reflectia un 35 a 50, a punt va estar Carlos dues voltes de trencar-lo des del rest per a passar al dau amb 40 a 50. No va passar així i Jesús feia el 55 a 35. Amb Carlos al dau, el de l'Horta Nord aconseguia anotar-se un joc més, arribant a 40. El següent joc, amb Jesús de nou al dau, servia per a que aquest tancara la partida amb un definitiu 60 per 40.

L'any passat la final d'aquesta competició tenia els mateixos protagonistes, per tant, Jesús revalida el títol aconseguit al 2019.

En el lliurament de trofeus es va aprofitar també per donar els premis que han estat tercer i quart, i que són David Lostado i Àlex Alandes, respectivament. Aquestos dos jugadors disputaven la final de consolació el passat dimecres amb el resultat de 60 a 35 favorable a David Lostado.

Han lliurat els trofeus l'alcalde La Pobla de Vallbona, Josep Vicent Garcia, el president de la Federació de Pilota Valenciana, José Daniel Sanjuán, qui van estar acompanyats dels Vicepresidents federatius Ricardo Sales i Santiago Navarro.