Vercher estrena lideratge i Soro III confirma la millora

Les lligues professionals Bankia van tancar la cinquena jornada de la fase regular. La competició de raspall va visitar el trinquet de Xàbia on Vercher, Sanchis i Javi López van superar en iguals a 55 a Marrahí, Roberto i Gabi. I a Bellreguard, en el torneig per dalt corda, Soro III, Félix i Héctor es van imposar a Genovés II, Santi i Bueno per 60-35.

La partida disputada al matí al recinte alacantí va ser totalment dauera. De fet es podria dir que va guanyar la reballada. En tots els jocs, el domini de l'equip que va traure va ser més que evident. Inclús Marrahí, Roberto i Gabi van sumar amb més solvència i rapidesa, però va guanyar l'equip que va començar a pegar primer.

Els intercanvis van ser escassos. En la gran majoria dels casos, els quinzes es van definir en dues o tres pilotades. En gran manera per la contundència de Vercher i Marrahí en el traure, encara que també per la voluntat dels que hi restaven de tirar-li cap i tot a totes les pilotes. De vegades, sobretot si toca defensar, pot ser més eficaç colpejar menys fort: amagar la pilota i llevar-li-la al rival també és una manera de passar a l'atac.

Pel que fa al duel d'escala i corda completat a Bellreguard, el resultat de 60-35 no demostra la igualtat que hi hagué en la partida.

Fins al parcial de 35-30 favorable a Soro III, Félix i Héctor, els dos equips van sumar de manera pràcticament alternativa i els quinzes s'havien de treballar, sent molts ells de bella factura.

Posteriorment es va mantenir l'equilibri, però el trio del campió individual carregava més i amb més força. Els costava sumar, perquè Genovés II, Santi i Bueno també pegaven, però els jocs queien del seu costat, la qual cosa els va permetre aconseguir la primera victòria i, de pas, confirmar la seua millora en la competició.

La Lliga de raspall descansa ja fins al dimecres, quan visitarà Guadassuar. La d'escala i corda tornarà el divendres a Sueca.