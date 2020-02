Marc evita que Salva siga el revulsiu

La lliga Bankia d'escala i corda va encetar ahir la setena jornada, última de la fase d'anada, al trinquet de Guadassuar. Hi havia expectació per comprovar si Salva seria el revulsiu que necessita l'equip d'Almussafes, on Raúl va ser baixa per lesió. Però el mitger de Massamagrell i els seus nous companys, De la Vega i Monrabal II, van tornar a caure, esta vegada davant Marc, Jesús i Álvaro Gimeno. La partida es va decidir per 60-35.

La diferència més evident va estar en la pegada. Marc, Jesús i Álvaro van carregar sempre, inclús quan tocava restar una bona rematada dels rivals. Enfront, De la Vega, Salva i Monrabal II passaven prou la pilota, però havien de treballar-se més el quinze.

Encara així, els representants d'Almussafes van tindre possibilitats de posar en dubte la predicció de la càtedra, que en tot moment va apostar per la victòria blava. Va ser en l'equador de la partida, quan van gaudir de val en dos jocs, que finalment no van concretar. Eixa llosa va pesar molt posteriorment.

A mesura que va transcórrer el duel, el possible desenllaç favorable a Marc, Jesús i Álvaro Gimeno va ser més evident. Els seus rivals van continuar tirant-li fort, celebrant cada quinze aconseguit i maleint el perdut. En cap moment van abaixar els braços tot i la folgada diferència en el marcador. Però, a l'altre costat de la corda es continuava pegant. El ritme no minvava ni un poc i l'eficàcia tampoc. La remuntada semblava una quimera i així va passar.

Ara que la fase regular ha arribat a la seua meitat, Marc, Jesús i Álvaro Gimeno no solament pugen en la classificació; també en la percepció dels aficionats, que els consideren un trio a tindre molt en compte si són capaços de mantenir el nivell fins al mes d'abril.

Amb la formació d'Almussafes continua havent-hi resignació. Ahir va millorar, sí, però el caseller es manté a zero i l'opció d'ocupar una de les quatre primeres places per a accedir a la següent ronda és cada vegada més remota.