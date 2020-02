'Va de Dona' en la Pilota arriba a Pelayo

El dia de la dona en la Pilota Valenciana, 'Va de Dona', es commemora el pròxim divendres 28 de Febrer al carrer Pelayo i al mateix trinquet. Aquesta serà la quarta edició d'un esdeveniment que amb el pas dels anys s'ha anat consolidant, mostrant així com s'ha incrementat la participació femenina en el nostre esport autòcton durant els últims anys.

L'esdeveniment començarà a les 16:00h i finalitzarà a les 20:30h amb una gran actuació musical per part de la rapera Tesa.

Durant l'acte podrem gaudir de diverses activitats, enfocades tant per als més mentus com per a tot aquell que vullga arrimar-se. A més esdevindrà l'acte de presentació del Campionat autonòmic de Raspall femení i de la Lliga Bankia femenina, on es donaran a conèixer els equips participants en aquest prestigiós campionat. Aquest any comptarem amb l'iniciativa 'Debuta a Pelayo' en la que totes aquelles jugadores que estiguen interessades en jugar al trinquet de Pelayo, una de les instal·lacions esportives més importants i rellevants en el nostre esport autòcton, podran tindre l'oportunitat. Soles necessitaran, estar federades i fer una inscripció an correu: xarxes@fedpival.es