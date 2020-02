Miranda i Laura, campiones del Circuit Femení sub 18 de Raspall

Les finals del circuit sub 18 de tecnificació femenina de Raspall arribaven diumenge 23 de febrer al trinquet d'Alcàsser. Miranda i Laura varen ser les grans triomfadores del matí, proclamant-se campiones d' aquest important campionat que s'ha consolidat com un referent de la pilota femenina.

La jornada començava amb la partida pel tercer i quart lloc a les 11:00h, on Aina i Cristina s'enfrontaven a Sandra, Andrea i Angela. El resultat final va ser de 25-10 a favor del trio, però el resultat no mostra l'igualtat que va haver durant el joc, en el que l'equip que finalment va aconseguir la victòria va començar dominant de forma contundent fins avançar-se 10-0, però les seues rivals van lluitar per tal de remuntar i a partir d'aci va ser quan més renyida va estar la partida.

Podent veure intercanvis llargs de pilotes i també punts que pareixien molt difícils d'aconseguir. Finalment, la partida va concloure d'aquesta manera,.

La gran final va arribar a partir de les 12:00h, Miranda i Laura es van proclamar campiones després de vèncer per 25-0 al trio de Lina (va substituir a Judith), Africa i Marina.

Els dos equips varen mostrar un gran nivell de pilota, però les guanyadores varen estar intractables, mostrant la seua millor versió front a la que les seues rivals res pogueren fer. Tot i això mai van donar un quinze per perdut i van lluitar fins el final. Amb el 10-0 al marcador l'equip composat per un trio va tindre al marcador val per quinze, però les guanyadores varen remuntar i a partir d'aquest moment no varen concedir cap error, el que va fer impossible la tasca de remuntar a les seues rivals.

Finalment Miranda i Laura es varen proclamar campiones, després de fer una gran partida i un gran campionat, en el que soles han perdut una partida.

Varen lliurar trofeus, Teresa Chaveli, regidora de l'ajuntament d'Alcàsser, Paco Marí, regidor d'esports de l'ajuntament d'Alcàsser, Elvira López, vicepresidenta de la Federació de Pilota Valenciana i Juan Contreras, vicepresident de la Federació de Pilota Valenciana. En definitiva, es va viure una gran jornada en què les pilotaris van demostrar el seu gran nivell.