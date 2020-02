Pablo recupera el lideratge i Puchol II puja un escaló

Les lligues professionals Bankia van tancar ahir la setena jornada. La competició de raspall entra ja en la recta final perquè solament queden tres partides més per equip per a decidir als semifinalistes. En el torneig d'escala i corda encara queda tota la segona volta, que suposa sis partides més per a cada formació.

La Lliga de raspall va visitar el trinquet d'Ontinyent, on hi hagué festa gran promoguda des del consistori i el club de pilota local per a rebre a les primeres figures. Sobretot va ser un matí il·lusionant per als components de l'escola.

Els pilotaris van correspondre a tanta amabilitat amb una bona actuació de tots. Pablo, Seve i Lorja van guanyar a Punxa, Tonet IV i Néstor per 30-20 en una partida que va ser llarga i exigent.

La reballada va ser roja i Punxa va voler començar traent, però el joc va ser per a Pablo des del rest. I des d'esta part del trinquet es van sumar els dos següents (5-10). L'escenari de joc gran i lent afavoria als pilotaris amb pegada i aire, situació on més destacaven Seve i Tonet IV a l'hora de concretar el quinze.

Després, Pablo i Punxa van fer que els colps estigueren més repartit. Ara sí, la treta era més efectiva. Van arribar els quinzes directes, però sobretot la possibilitat que els sis entraren en joc. Des d'este moment solament es va anotar des del dau, però es va jugar prou.

En la Lliga Bankia d'escala i corda, l'escenari va ser el trinquet de Xàbia on Puchol II, Tomàs II i Guillermo van guanyar a Soro III, Félix i Héctor per 60-40. També va ser una bona partida.

En la primera meitat no tant, perquè el domini de Puchol II va decantar el duel. 35-15 va reflectir el marcador. Després sí que va ser un no parar de jugades espectaculars i molt equilibri en els dos trios.

Amb estos resultats, el trio de Pablo recupera la primera posició en la seua lliga i el de Puchol II se situa segon en l'altra. Els equips de Punxa i Soro III continuen en la quarta i cinquena posició respectivament.