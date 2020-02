Va de Dona: La pilota femenina està ara més viva que mai

La vesprada d'ahir va estar farcida d'activitats per a tota la família amb tallers, premis, actuacions musicals, exposició fotogràfica, presentació de la Lliga Bankia d'Elit de Raspall Femení i moltes pilotaris jugant a la catedral de la pilota. La jornada va començar al carrer amb la inauguració de la fireta de l'artesania on diversos artesans de pilotes de vaqueta i de badana, publicacions o institucions van oferir i mostrar als visitants els seus productes. També es va inaugurar l'exposició fotogràfica «Dones de la Pilota», tallers per a prendre a fer-se un guant per al raspall i aprendre a jugar-lo, tallers de manualitats i unflables per als més menuts.

A eixa mateixa hora, al trinquet, les jugadores van omplir el trinquet per al 'Debuta a Pelayo', una iniciativa per a obrir les portes de la catedral a les dones de tota edat i nivell per sentir-se com les figures que són, prenent la canxa del recinte esportiu en funcionament més antic de la ciutat, amb el seu photocall per recordar este dia.

Mentrestant les pilotaris més menudes van jugar a les dos canxes habilitades al carrer Pelayo, participant prop de 300 jugadores de prop de 50 localitats. Estaran representades les localitats de: Alcàntera-Càrcer, Alcàsser, Alfàs del Pi, Algemesí, Algimia, Alqueria Asnar, Alqueria Comtessa, Alzira, Beniarbeig, Beniparrell, Bicorp, Borbotó, Carlet, Castelló, CEIP Rodríguez Fornos València, CEIP Tomas de Montañana València, CEIP Santa Teresa de València, El Campello, El Genovés, El Verger, Faura, Faura, Font Carròs, Godelleta, IES Maritim València, Laguar, Marquesat, Massalfassar, Massamagrell, Meliana, Moixent, Moncada, Montserrat, Muro Alcoi, Navarrés, Oliva, Pelayo València, Polinyà del Xúquer, Quatretonda, Quesa, Rafelbunyol, Sella, Sueca-Xúquer, Tavernes Blanques, Valldigna, Volea-Carlet... A les 19?hores, a l'escenari del carrer, va ser la presentació de l'Autonòmic de raspall femení amb els més de 50 equips que participaran enguany a les diferents categories. A les 19:30?hores va ser el torn de la presentació de l'elit del raspall en femení amb la presentació de la màxima categoria de les lligues femenines, amb els 7 equips participants, que iniciaran la competició el dissabte. Anna Gómez, capitana del València Basket femení, va estar acompanyant a les pilotaris.

Després de la presentació va ser el moment del lliurament de premis Va de Dona 2020 on tres seran reconegudes per la seua feina ja com esportistes, difusió, gestió, artesanes... destacades qualsevol faceta del món de la pilota valenciana. Les premiades van ser Sara Gil, vicepresidenta de la FEDPIVAL, pionera del raspall, campiona d'Europa de pilota a mà i una dona implicada al seu club. El segon va ser per a les germanes Vanesa i Rosa Biosca, fabricants de didals i pilotes de plàstic per al raspall. La tercera premiada va ser Silvia Soria, primera vicepresidenta dona de la federació i una de les primeres periodistes dones en parlar de pilota valenciana.

El final de festa el va posar la rapera rural Tesa d'Almussafes amb una actuació a l'escenari on tots van ballar els seus temes feministes i reivindicatius en valencià. Una gran jornada on no va faltar el president de la Diputació de València, Toni Gaspar, la concejala d'esports de València, Pilar Bernabé, les vicepresidentes de la FPV, junt al president i alguns vicepresidents.