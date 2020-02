Moltó queda descartat de la lluita per a la fase final

La Lliga Bankia de raspall ja té al primer equip sense opcions d'accedir a les semifinals; el representatiu de Barxeta de Moltó, Raúl i Ibiza, que ahir va tornar a perdre. Esta vegada va ser al trinquet d'Oliva on la formació local de Vercher, Sanchis i Javi López es va imposar pel resultat de 30-15.

L'única opció vàlida per a Moltó, Raúl i Ibiza era aconseguir el triomf i l'equip va eixir conscienciat i encertat per a complir amb l'objectiu. El primer joc va ser per a ells des del rest, amb Moltó fent gala de la contundència que li caracteritza mentre que Raúl i Ibiza obligaven als seus rivals a endarrerir les seues posicions.

En el segon també van sumar els de Barxeta, però des del dau. En este cas, Moltó evitava que Sanchis entrara en joc carregant contra Vercher. I en alguna de tantes restades del jugador de Piles, Raúl i Ibiza apareixien per a acabar els quinzes.

Però l'eficàcia roja va anar minvant, sobretot en la definició. I amb la manca de pegada, Sanchis guanyava en presència i l'equip d'Oliva en anotació. Del 10 per cap es va passar al 20 per 10 favorable als locals.

Moltó, Raúl i Ibiza van intentar esgotar tots els cartutxos, però enfront es pegava més i amb més intenció. Uns guanyaven en confiança i els altres la perdien, encara que sense abaixar els braços. I amb esta evident diferència en el rendiment, Oliva va tancar la partida.