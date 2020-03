Alfara de la Baronia guanya l'Autonòmic AON

El trinquet de la Pobla de Vallbona va acollir les finals de les huit categories de competició d'aquest torneig aquest cap de setmana. Les partides van omplir tant el dissabte com el diumenge de pilota de molta qualitat i emoció. En la gran final, que es va disputar a les 11:00 hores del diumenge passat, s'enfrontaren els equips d'Alfara de la Baronia i Odontica Riba-Roja A, les dues millors formacions d'aquesta temporada.

Els tres primers jocs de la partida es varen guanyar els equips des del rest, mentre tots els jugadors encara estaven agafant ritme de partida, i adaptant-se a les condicions del recinte. A partir d'eixe moment era el gran favorit, l'equip de la Baronia, qui imposava un fort ritme sumant jocs tant al dau com a del rest, marcant distàncies que a la fi eren insalvables per als seus rivals. Jesús Saiz, Àlex Alandes, David Lostado i Raúl, com a feridor, es convertien un mur infranquejable per a la formació de Riba-roja, que presentava a Pablo Linares, Josep Fortuño i Mario Casades. Els jugadors del Camp de Túria ho intentaven i jugaven molt bé però la velocitat que imprimien els seus rivals a la pilota de vaqueta era fonamental per al transcòrrer de la partida, com demostra e resultat final de 60 a 25.

La formació del club del Camp de Morvedre s'emporta el seu tercer trofeu en la màxima categoria del Campionat Autonòmic d'Escala i Corda, trofeu Diputació de València, gran premi AON, després de guanyar en el 2017, 2019 i 2020.

Previament a gran final de primera tenia lloc la corresponent a juvenil B, en la qual guanyava Torrent F per un còmode 50 a 10 al Més Pilota València D. Destacat en l'enfrontament el jove Jorge de Torrent, demostrant el bon futur del club torrentí. Tancava la matinal la final de quarta B, on jugaven pel títol el Moixent B i el Torrent E. La victòria era per a l'equip de la Costera per un clar 60 a 15, en una altra final on destacaven els més joves, Abel i Rubén de Moixent.

Al llarg del cap de setmana es va comptar amb una important presència d'autoritats per a lliurar els diferents trofeus als equips finalistes, ja que acudiren Josep Vicent García, alcalde de La Pobla de Vallbona, junt a Iris Marco, regidora de la Pobla de Vallbona, Paco Gomez, alcalde de Massamagrell, el vicepresident de la FPV, Santi Navarro, la regidora de la localitat de Riba-roja, Teresa Pozuelo, i el regidor d'Onda, Jovi Iserte.

Més campions

El dissabte per la vesprada es varen viure les primeres finals del campionat en el trinquet de la localitat del Camp de Turia. En elles la jove formació d'Onda A es va emportar la copa de campions de segona categoria davant l'equip de Murla. En tot moment va dominar la formació de la Plana, que no va deixar cap opció als seus rivals. A continuació es va disputar la final de la divisió de bronze, on Riba-roja A i la Vila Joiosa donaren un gran espectacle al public present, i que varen deixar el marcador en 60 a 50 per a Riba-roja.

La vesprada dels diumenge es va completar el programa de les finals d'aquesta edició, començant amb la partida corresponent a juvenils A. En ella els joves de l'escola de Petrer aconseguien el seu primer títol, deixant en 15 a la formació juvenil de Riba-roja. A continuació va aplegar el torn a la final de quarta A, en la que Xabia va emportar-se el campionat, gràcies al 60 a 30 que reflectia al marcador al final de l'enfrontament. Per últim, i com colofó a la competició, tenia lloc la partida entre Massamagrell i Algimia d'Alfara, corresponent a la primera final femenina del trofeu. En aquesta partida el triomf era per a Monica, Mireia i Irene, que deixaven en 25 a la parella d'Angela i Marina, integrants de l'Algimia.