Ian jugarà el dissabte a Bellreguard

El trinquet de Bellreguard serà el pròxim dissabte l'escenari d'un duel amb molt en joc. Xeraco –Ian Canari i Ricardet– i Villanueva de Castellón –Marrahí, Roberto i Gabi– es batran amb la mira posada en la classificació a les semifinals de la XXXVII Lliga Bankia-Trofeu Diputació de València. Si els riberencs no guanyen, dirien adéu a la següent fase, mentre que una victòria dels de La Safor els asseguraria la plaça directament amb una jornada d'antelació. És per això que esta partida té un alt grau d'importància per ambdós equips i serà necessari que els seus efectius estiguen al cent per cent. Una situació que estava en dubte amb els xeraquers, ja que Ian va patir unes molèsties al muscle dret a la seua última partida. Tot i l'esglai, el rest de Senyera estarà disponible al duel corresponent a la novena data.

Les proves mèdiques efectuades a Ian van descartar qualsevol afectació a la musculatura del rest. El passat dilluns, Ian va ser sotmés a una ecografia a la zona amb dolors que va determinar que el muscle dret del de Senyera no patia res muscularment.



Cap lesió muscular

Una vegada Ian va comunicar que ja no tenia molèsties, açò permet al rest del conjunt de Xeraco ser de la partida el pròxim dissabte. No obstant això, el pròxim dimarts el senyerut tornarà al metge per a realitzar-se una artroressonància i així veure si és un problema amb l'articulació o el tendó.

«Feia temps que no podia traure com jo solia fer però a l'última partida el dolor va anar a més, venia per dalt i no tenia la meua força habitual», va comentar el pilotari de 25 anys. «Estava acabant les partides amb el muscle carregat, una cosa que ho solucionava cada setmana amb el fisioterapeuta», va explicar el campió de l'Individual de raspall el 2017.

Així, Ian jugarà amb els seus companys en un duel vital. Xeraco tanca els llocs d'accés a les semifinals amb 10 punts, mentre que el trio de Marrahí suma vuit unitats.