De la Vega suma altre triomf i confirma la millora

La novena jornada de la XXIX Lliga Bankia d'escala i corda va concloure amb la confirmació de la millora d'Almussafes. De la Vega, Salva i Monrabal van aconseguir el seu segon triomf a la competició, a més a més de forma consecutiva. Els riberencs van haver d'esperar per aconseguir el premi del triomf i una vegada ho van aconseguir pareix que no hi van a deixar escapar la dinàmica positiva. Al trinquet de Murla, el trio de De la Vega va véncer per 50-60 al conjunt local –Genovés II, Santi i Bueno– en una partida molt igualada i on tots els jugadors tingueren una actuació destacada.

La victòria almufassenca va ser possible gràcies a la distància que els de la Ribera Baixa van obtenir a l'inici del duel. El trio de De la Vega va aconseguir trencar el dau i va poder controlar l'avantatge a favor seu amb jocs des del rest. L'encontre va ser ràpid amb quinzes que s'efectuaven de manera espectacular, en ser una instal·lació menuda. Ara, Almussafes suma quatre punts, encara que segueix cuer, i Murla es manté quint amb una unitat més.

Tanmateix, Pedreguer-MasyMas –Francés, Pere i Hilari– van guanyar per 35-60 a Vila-real –Puchol II, Tomàs II i Guillermo– al trinquet de Guadassuar i van furtar-li el segon lloc als castellonencs, gràcies als seus 12 punts. Hilari –estrena sense errades– i Pere van estar molt efectius. Cal recordar que el mitger va baixar de posició per les molèsties de Nacho a la mà.

Xeraco, escenari del raspall

La XXXVII Lliga Bankia de raspall-Trofeu Diputació de València tancarà hui la novena data amb el duel entre El Genovés –Punxa, Tonet IV i Néstor– i Oliva –Vercher, Sanchis i Javi López– a Xeraco a partir de les 18.30 hores. L'equip que guanye accedirà a les semifinals, ja que la distància amb el quint és de dos i un punt respectivament. No obstant això, si Oliva perd però puntua –en aplegar a 20– tindrà la plaça a la següent fase.