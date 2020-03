Javi, pilotari professional i pare en plena quarantena

La crisi epidemiològica del COVID-19 ha canviat la forma de viure de la societat valenciana. L'obligació de què la gent es mantinga als seus domicilis, des del passat dissabte quan el Govern espanyol va declarar l'estat d'alarma, va fer que cadascú haja canviat els seus hàbits en dependència de les seues responsabilitats. Entre les diverses situacions que es viuen estos dies a cada llar està la dels pares i mares. Javi, mitger de Massalfassar i titular a l'equip de Benidorm a la XXIX Lliga Bankia d'escala i corda, és un dels que a esta quarantena cuida dels seus menuts, Irene de sis anys i Carles de 4 anys, cada dia.

«Estem tancats des del divendres però la meua dona, Carmen, ha d'anar a treballar i jo m'encarregue dels meus fills», comenta Javi des de la seua casa a Ontinyent. «És una situació habitual que jo m'ocupe dels xiquets al matí. Passe molt de temps en ells. Un dels avantatges de ser jugador professional de pilota és que no et perds la seua infància i ells també em transmeten eixa felicitat», explica el de Massalfassar.

La situació seria diferent si Javi no tinguera l'avantatge de viure al camp. «Estem clausurats però tinc la sort de què la casa és gran i tenim un jardí on poden eixir a jugar. En un pis la situació seria completament diferent», comenta el pilotari de 36 anys.

Això fa possible que Irene i Carles gaudisquen del seu temps mort a l'aire lliure. «Per fora poden estar a estones. Hui –este dilluns– i estan dins de casa però si no estarien en la bicicleta o jugant amb el gos», detalla Javi. Tanmateix, ahir la meteorològica a la Comunitat Valenciana no va acompanyar. «Com està plovent tractes de distraure'ls com es pot. Dibuixant, pintant, fent cridades als iaios o oncles, o amb pel·lícules i dibuixos animats», diu el massalfassarenc.



Entreteniment

No obstant això, la quantitat d'hores lliures disponibles fa que tant ell, com la seua dona, hagen d'improvisar altres plans. «Ahir van fer xocolata a la vesprada i ara tenim més temps per a fer coses diferents com treballs manuals», apunta el campió de la Lliga en 2014.

Tot açò fa que per a la família de Javi els primers dies de quarantena hagen sigut rutinaris però això no significa que no siguen responsable. «Estan molt conscienciats i no han fet cap amenaça d'eixir de casa però soles són quatre dies tancats, veurem més endavant», bromeja el mitger.

En eixa rutina, Javi passa prou dies a casa però cada setmana agafa la bossa de roba per anar a jugar. Una circumstància que el de Massalfassar pensa que «se'ls pot fer estrany el cap de setmana, no sé si s'hi han assabentat que el seu pare ha parat de jugar a pilota. Potser m'ho pregunten en uns dies, igualment que quan aniran a l'escola», comenta el mitger de l'equip de Benidorm a la Lliga Bankia d'escala i corda. I és que, Irene i Carles «són menuts com per saber si jugue en l'àmbit professional o amateur», declara el de l'Horta Nord.



Líder de la Lliga d'escala i corda

Pel que respecta a l'àmbit personal, Javi té «prou de material per a entrenar casa. Seguisc la meua rutina d'entrenament habitual, amb exercicis i estiraments, l'únic que no pots és eixir a córrer o fer bicicleta».

L'aturada de la Lliga va donar-se amb l'equip de Javi –Benidorm junt amb Pere Roc II i Carlos– com a líder i invicte a la competició però ara és moment de responsabilitat i mantenir-se a la llar tal com ha fet la família de Javi, tot un exemple per a frenar la transmissió del COVID-19. Queda't a casa.