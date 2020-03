La Fundació apunta a juny per a una possible tornada

Dins de la precaució a la qual obliga la incertesa per la crisi sanitària causada pel coronavirus, l'entitat que gestiona el món professional de la pilota, la Fundació per la pilota valenciana, considera que principis de juny podria ser una data aproximada per a reprendre l'activitat. Les fonts consultades per este diari apunten que això és una valoració, que evidentment podria canviar segons evolucionen els esdeveniments.

La Fundació ha assenyalat el començament del mes de juny per les converses mantingudes amb especialistes mèdics del nostre territori, que al seu torn estan en permanent contacte amb col·legues xinesos, on sembla que disposen de més dades per a calcular una possible tornada a la normalitat.

Segons estes veus autoritzades, el temps de reclusió de la societat per a controlar l'expansió del virus ha de ser del voltant de dos mesos. Posteriorment es necessitarien uns dos mesos més perquè, a poc a poc, s'alçara el veto d'una manera definitiva. I tenint en compte el temps que ja ha transcorregut, és per això que s'apunta al mes de juny, però insistint en el fet que solament es tracta d'una previsió que està supeditada a moltes variants.

Amb una mica de sort inclús podria ser abans. La Fundació està molt pendent dels moviments en el món del futbol, on la UEFA va ajornar ahir l'Eurocopa perquè les lligues nacionals puguen tancar les seues competicions.

Pel que fa a la lliga espanyola, Javier Tebas va assenyalar el dilluns que confiava poder tornar a finals d'abril o en maig. Això sí, el president de la LFP no descartava jugar a porta tancada, opció que no es contempla en la pilota. Però si els estadis de futbol obrin les seues portes al públic, els trinquets també ho farien, sempre amb el beneplàcit de les autoritats governamentals i sanitàries.

Amb la hipòtesi de la tornada en juny, la Fundació ja està quadrant dates per a continuar amb les lligues professionals. La competició de raspall es troba a solament una jornada de tancar la seua fase regular. Dos equips ja han assegurat la seua presència en la fase final, el d'Alzira de Pablo, Seve i Lorja i el del Genovés amb Punxa, Tonet IV i Ricardet. Un altre està descartat, el de Barxeta amb Moltó, Raúl i Ibiza. A les dues places vacants opten els altres tres equips participants, els encapçalats per Vercher, Ian i Marrahí.

En la Lliga Bankia d'escala i corda queden cinc jornades de la mateixa fase regular i tots els equips mantenen opcions de continuar endavant. Ací és on caldrà ajustar més el calendari.