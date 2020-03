Canari: "L'aturada afectarà més als pilotaris de força"

La preocupació principal a hores d'ara dels pilotaris és la mateixa que la de tot el conjunt de la societat: que se solucione la crisi sanitària, que la gent deixe de contagiar-se i inclús de morir. Però, dins del seu àmbit, un dels aspectes que més inquieta és en quin estat afrontaran la tornada. Consideren que el públic serà benèvol, sabedor que l'aturada ha d'afectar el seu nivell, encara que ells continuen treballant perquè es note el menys possible.

Canari és un dels que pot parlar amb més propietat. No en va, a la seua faceta de pilotari cal afegir la de preparador físic. En este moment, el de Xeraco prioritza intentar mantenir el treball que ja està fet. «Els pilotaris solem plantejar la temporada de manera que arribes a la fase final de la Lliga en el millor moment. El problema ara és que hem d'allargar eixe pic un temps indeterminat, però com a poc serà durant un mes o mes i mig. A això es suma la dificultat de no poder treballar en un gimnàs. Alguns jugadors tenim equip a casa, però la majoria no o molt limitat. Aleshores has d'improvisar amb el que tens al teu abast per a eixir del pas».

Tot i el problema que suposa no poder treballar com caldria, Canari creu que els jugadors arribaran prou preparats a la tornada. «És molt complicat fer una valoració, però físicament no hauríem d'estar massa minvats. Tal vegada podríem tornar a un 85 o 90 per cent de la nostra forma perquè estem entrenant cada dia, inclús per matar l'avorriment. Però clar, la majoria està treballant amb un material que no és l'adequat i és una feina que estàs fent sobre una planificació prèvia. Caldrà esperar que tornem per a comprovar com està cadascun i com ha assimilat està situació, però trobe que on més ho notarem serà tècnicament. Acusarem més el fet de no poder tocar la pilota», assenyala. Al mateix temps, Canari confia que els jugadors tindran alguns dies de relativa normalitat abans de jugar la primera partida. «I podrem planificar alguna cosa més específica, però sabent que en tan poc de temps no es poden fer miracles». Del que sí que està convençut Canari és que l'absència de partides l'acusaran més «els pilotaris que es caracteritzen per la seua força. Els que són més tècnics faran ús de la seua qualitat per a suplir esta manca de preparació adequada i els veterans tiraran d'experiència i saviesa. Però aquells que basen el seu lloc principalment en la pegada patiran més en les primeres partides. També afectarà més als pilotaris que necessiten jugar més d'una o dues partides a la setmana per a estar forts i tindre el ritme», comenta. Pel que fa a les diferents posicions, el pilotari de Xeraco no té massa clar a qui podria afectar més la inactivitat. «Els mitgers ens solem menejar molt més i els restos necessiten la pegada en el traure. Açò sí que és més incògnita. També dependrà dels trinquets on toque jugar les primeres partides».



La Lliga

Les primeres partides a les quals fa referència Canari seran les de la Lliga Bankia, que en la modalitat de raspall està a una jornada de tancar la fase regular. Ian, Canari i Ricardet es jugaran la classificació per a les semifinals davant els primers de la taula, Pablo, Seve i Lorja amb la incertesa de com estarà el líder de l'equip, que va parar amb problemes físics. «Ian s'ha fet les proves per a saber que té en el braç, però no coneguem els resultats. Tal vegada este temps parat siga bo per a restablir-se, però si n'hi ha trencament, continuarà estant ahí. Almenys, esta aturada sí que li vindrà bé per a recuperar les mans».