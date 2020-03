Una tornada diferent però igual d'esperada

Ian no està en el grup de pilotaris lesionats, però no es descarta que prompte poguera ingressar en ell.

FUNPIVAL

Els pilotaris continuen preparant-se a sa casa per mantenir el nivell de forma a l'espera de la tan desitjada tornada a la normalitat i amb ella als trinquets. Però les figures que han vist interrompudes les lligues i les partides del dia a dia no són les úniques que treballen cada dia i d'una manera diferent a causa del confinament. Als lesionats també. I en el seu cas, la manca de disposar d'unes condicions més adequades podria afectar a la data de la seua reaparició.

Les notícies més positives arriben des de la Safor. A Oliva, Brisca acaba de fer un pas endavant en la seua recuperació. Operat el 28 de gener del muscle dret, el mitger ha passat a la fase de «de guanyar musculatura perquè el muscle tinga més estabilitat. Tinc tota la mobilitat, però ara he de potenciar la força en eixa zona, encara que molt a poc a poc. Porte des del dimarts amb gomes elàstiques suaus i segons evolucione augmentaré el nivell de càrrega», explica.

Esta evident millora ha suposat una injecció d'ànim per al pilotari. «Estic molt content perquè segons els físios estic tenint una progressió espectacular. Estic còmode i em sent molt bé. Note que pràcticament dia a dia hi ha millora», assenyala Brisca.

Justament un mes després també va ser intervingut del muscle Montaner. El rest d'Almiserà acaba de rebre l'alta mèdica i ja li està tirant fort per a agafar la forma. També se li veu animat, segons els vídeos publicats en les seues xarxes socials. En qualsevol dels dos casos, encara no hi ha data per a la reaparició, però queda menys.

A qui sí que li ha trastornat un poc la rehabilitació el tancament ha sigut a Sergio. El rest del Genovés continua recuperant-se de la lesió que el va obligar a abandonar entre llàgrimes la passada edició de la Copa de raspall, però afirma haver-se «quedat estancat. Continue amb els exercissis, però em falta la part del físio. Trobe que quan tornem a la normalitat necessitaré una ressonància per veure com està tot per dins», apunta Sergio.

Raúl és un altre que s'ha quedat a mitges en una competició. En el seu cas la present edició de la Lliga d'escala i corda, on Salva ha ocupat el seu lloc en les tres darreres jornades. El tractament conservador de la lesió en el muscle continua endavant. Ara com ara no estaria per a jugar, però l'ajornament de la competició podria permetre que tornara a l'equip representatiu d'Almussafes amb De la Vega i Monrabal II.



Previsió i prudència

Nacho també es va perdre una jornada de la Lliga d'escala i corda pel denominat 'mal de mans'. Això ja està superat i oblidat. Però el mitger de Beniparrell sí que té un problema al genoll de la cama esquerra. No com per a témer una baixa per lesió, però sí per a tindre prudència i planificar entrenaments específics per a enfortir la zona.