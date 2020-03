Els canoners i rematadors de les lligues

En la present edició de les lligues professionals Bankia els homes bons o jutges tenen una tasca afegida a l'habitual d'impartir justícia durant les partides. A més han de comptabilitzar els quinzes de pacte o directes, els colps decisius que s'han executat de tal manera que els rivals no han tingut opció de respondre.

En la posició del rest, Pere Roc II és l'escaleter que més ha anotat en la Lliga d'escala i corda segons este particular barem. El pilotari procedent de Benidorm acumula 21 quinzes en les nou jornades que s'han completat. La seua condició d'esquerrà té molt a veure en el fet que siga el més productiu perquè la feta de dau, al contrari que els destres, sol executar-la per davant i sovint per dalt.

Per darrere de Pere Roc II es troben Puchol II i Francés igualats a 17 quinzes i amb 16 estan De la Vega i Marc. Un poc més allunyat apareix Genovés II, amb 14, pels 11 del campió individual, Soro III, que tanca la taula.

En la mateixa disciplina per dalt corda, Javi és el millor rematador 'de pacte' fins a la data amb 19 dianes. Monrabal II el segueix amb 17 i Guillermo ocupa la tercera posició amb 16. Molt a prop es troben Félix i Jesús, amb 15 cadascun, mentre que la resta de 'rematadors' es mouen entre els 14 quinzes de Pere i Álvaro Gimeno i els 3 de Raúl, encara que del mitger de Godelleta cal recordar que s'ha perdut tres jornades per lesió.

En la modalitat de raspall, el gran 'canoner' al rest és Marrahí, que ha aconseguit 40 tretes directes. Després apareix Vercher amb 36 mentre que el tercer escaló del podi està compartit per Moltó i Pablo, que en sumen 28. Ian té 24 anotacions i Punxa 15.

En les línies capdavanteres, el més resolutiu ha estat Seve amb 30 rematades sense opció de restada. Tonet IV és el segon amb 28, per les 25 de Roberto. La resta de mitgers i punters oscil·len entre els 24 quinzes de Sanchis i Canari i els 10 que acumula Ibiza.