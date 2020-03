La partida del segle encén a un ampli sector de la pilota

Ara que el confinament obliga quedar-se a casa, les xarxes socials s'han convertit en una eina encara més fonamental d'interrelació. I pel que respecta als fòrums específics de pilota, el tema estrela dels dos últims dies ha estat la retransmissió per À Punt de la final de l'Individual d'escala i corda de 1995 al trinquet de Sagunt entre El Genovés i Álvaro.

Davant la manca de competicions esportives a retransmetre, la televisió pública autonòmica ha tingut la iniciativa de recuperar partides emblemàtiques durant la vesprada dels dissabtes. La primera, programada despús-ahir, era l'esmentat duel entre el més gran de la història, El genovés, i un dels pilotaris que més s'ha apropat als mèrits del mite, Álvaro.

La notícia va ser celebrada i agraïda pels aficionats. L'expectació creixia a mesura que durant els dies previs es repetien les promocions i els anuncis de la partida i s'acostava el dissabte. Però, va ser arribar el moment de l'emissió i es va trencar el 'matrimoni'.

La partida va començar mitja hora després de l'hora fixada per a informar del coronavirus. Això solament haguera sigut una anècdota i a més es va avisar amb antelació per diferents canals.

La 'indignació, decepció i malestar', segons la pràctica totalitat dels missatges que van fer bullir les xarxes, va arribar després. Amb 25-20 favorable al Genovés, la cadena autonòmica va interrompre la partida per a emetre un avanç informatiu d'aproximadament 20 minuts que a continuació encadenava amb la compareixença en directe del president del Govern, Pedro Sánchez.

Els fidels que es van mantenir davant del televisor van haver d'esperar una hora i trenta-huit minuts perquè es reprenguera tan magnífic i històric document audiovisual. I la decepció és va fer més gran, perquè la final havia sofert un tall important. El marcador, ara, estava en 45-40 favorable al mític. El debat posterior a la conclusió de la final va ser llarg i intens. Més que debat, intercanvi d'opinions unànimes davant la manera en la qual s'havia emés a la partida.



A més

Ahir, a més de debat, hi hagué reaccions. La més contundent la de Genovés II, qui mitjançant les xarxes socials va emetre un comunicat on reflectia la seua indignació pel tractament que la televisió dels valencians li atorga a la pilota. «Parle en nom de la meua família. Estem farts que utilitzen contínuament la figura de mon pare, la meua i sobretot de la nostra benvolguda pilota per alimentar la realitat que conec molt a fons des de fa 22 anys que sóc jugador professional: La pilota els importa una merda, no creuen en ella i tracten als jugadors com si fórem esportistes de tercera classe i els seus aficionats 'paletos'», deia el pilotari.



«Agraïts, pero decebuts»

La Fundació per la pilota també es va pronunciar. «Agraïts, però decebuts», es titulava la nota que va fer pública i on s'explicava que la televisió no va tenir la sensibilitat adequada amb «una joia dels valencians».

Així mateix, l'entitat que gestiona el món professional va demanar a la nova direcció de l'ens públic que «tinga la sensibilitat que desitgem cap a la pilota valenciana. Esperem que quan passe l'actual situació de crisi sanitària i es reprenga la normalitat, la pilota tinga el tractament que mereix un element cultural i esportiu que ens identifica com a poble i que no torne a ser, com ha ocorregut en temps passats, un farcit en la programació».