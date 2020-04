Pilota a casa, un nou espai d'entreteniment

Per iniciativa del Club de Pilota de l'Alqueria de la Comtessa, amb la col·laboració de l'empresa El Zurdo, que gestiona el trinquet de Bellreguard i abans el mític del mateix nom a Gandia, ha nascut 'Pilota a casa', projecte que pretén ser un espai d'entreteniment per als aficionats de l'esport de la pilota valenciana.

A causa del confinament i la manca d'activitat, des del Club de Pilota de l'Alqueria de la Comtessa es va pensar fer alguna cosa perquè els seus membres mantingueren el contacte amb la pilota. Però la idea original va durar ben poc i, inclús abans de crear-se, ha passat de ser un projecte local a convertir-se en un altre global "obert a tots aquells que vulguen participar", assenyala Emi Peris, president del club de l'Alqueria de la Comtessa.

El format, com no podia ser d'una altra manera en estos moments, serà digital i tindrà presència en les principals xarxes socials. I el contingut, variat. Segons explica Emi Peris, hi haurà una secció en la qual l'entrenador de l'escola del club orientarà als usuaris amb diferents opcions d'entrenaments. "Farà tres sessions a la setmana i alguns jugadors també col·laboraran mostrant els seus coneixements i experiències. A més a més, alguns dies, que encara estan per determinar, s'habilitaran xats en directe perquè els aficionats puguen interactuar amb els protagonistes dels vídeos", comenta Peris.

També hi ha idea de realitzar entrevistes a diferents actors de la pilota. Unes serien 'compartides' i tindrien les mateixes preguntes mentre que altres serien més personalitzades, depenent a qui vaja dirigit el qüestionari. Un altre punt del projecte serà proposar reptes als aficionats i que estos els compartisquen en el canal.

Però, el plat fort probablement és l'emissió de partides de l'arxiu particular d'El Zurdo, moltes d'elles inèdites que es van gravar al desaparegut trinquet de Gandia. Les retransmissions es faran les vesprades dels dissabtes i els diumenges pel canal 'Pilota a casa' que ja s'ha creat a YouTube.

Les partides del pròxim cap de setmana suposaran el tret d'eixida del projecte i a poc a poc s'aniran incorporant la resta de seccions. El dissabte, a les 19.00 hores, està programada la final del Trofeu Multiópticas Borja de raspall que va enfrontar a Juan Gràcia i Carlos contra Batiste II, Tonet i Coeter II. La partida es va jugar el 18 d'abril del 2001 al trinquet El Zurdo de Gandia.

El diumenge, a la mateixa hora, la partida serà d'escala i corda i correspondrà a la final del Campionat Nacional d'escala i corda que van jugar Fredi, Xatet II i Pepet contra Puchol, Grau i Tino el 20 d'abril de 1991, també al trinquet El Zurdo de Gandia.

