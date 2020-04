La pilota busca solucions en connexió

La videoconferència s'està convertint en una eina important de treball en estos moments en els quals la gran majoria de la societat ha d'estar confinada a casa. En la pilota també, com ha quedat patent en la 'reunió a distància' mantinguda este dilluns pels pilotaris i els gestors de la Fundació per la pilota valenciana. L'assemblea no ha estat la primera d'estes característiques des que es va decretar l'estat d'alarma i tampoc serà l'última.

La reestructuració del calendari ha estat un dels punts a desenvolupar en l'agenda. Davant les diferents pròrrogues de l'estat d'alerta, la Fundació ha comunicat que la nova previsió per a començar a jugar apunta a la segona quinzena de juny o primera de juliol.

Abans de competir, els pilotaris disposaran d'un temps per a entrenar en el trinquet. Este aspecte es considera fonamental per a evitar lesions, a més de per a recuperar forma i sensacions. El moment arribaria, com en la resta dels esports, quan les autoritats ho consideren oportú.

Una vegada preparats per a competir i amb el beneplàcit de la llei perquè el públic puga congregar-se en un trinquet -jugar a porta tancada continua estant descartat-, les primeres partides que es podran presenciar seran les de les lligues professionals, que han quedat interrompudes. En la de raspall resta una jornada de la fase regular, les semifinals i la final. En la d'escala i corda encara s'ha de completar quasi tota la segona volta de la fase regular. Per a recuperar temps perdut, jugar entre setmana serà, més que una opció, una necessitat.

Posteriorment vindria la Copa, en les dues modalitats, perquè cada vegada sembla més clar que seria millor traslladar el Campionat Individual fins a novembre o desembre. El Trofeu Diputació de València de frontó i el Mestres també tindran prioritat per a ser ubicats en el calendari per tractar-se de competicions oficials. La resta de tornejos queden en l'aire a l'espera de saber si tindrien cabuda fins que acabe l'any.

Atenció perquè els pilotaris han fet el suggeriment de disputar alguna competició amb les galeries lliures, considerant que el desgast serà major pel nombre de partides completades en un termini de temps inferior de l'habitual.

En esta 'sessió digital' també s'han tractat temes laborals. L'ERTO a tots els treballadors de la Fundació es mantindrà fins que es puga competir. I les vacances, llevant dels dies que es van completar a principis de gener, queden intactes a falta de ser reubicades.

FOTO: Ricardet intervenint per videoconferència en la 'reunió digital' entre els pilotaris professionals i els gestors de la Fundació. FUNPIVAL