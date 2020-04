Esports germans, situacions semblants

Entre la pilota valenciana i la basca sempre ha existit un vincle especial. Fa algun temps tal vegada era més estret, en l'època en la qual eren més habituals les partides entre els pilotaris d'ambdues disciplines, però el respecte mutu i l'admiració d'uns i altres sempre ha existit, a més de les coincidències, com per exemple la indumentària, la faixa o inclús la manera d'arreglar-se les mans amb l'esparadrap, el 'tesamoll' i el 'moc verd'.

Pablo Berasaluze és un dels pilotaris més reconeguts en la història recent de la pilota basca. I des de la seua retirada, tècnic de l'empresa Baiko, on trasllada els seus coneixements a les noves generacions. A més a més, el de Berriz és un gran coneixedor de la pilota valenciana, on a més té bons amics. Com a mostra, El Genovés, Genovés II i Waldo van assistir al seu comiat com a professional al Frontó Bizkaia de Bilbao.

Amb Pablo Berasaluze hem parlat per a saber si les coincidències es mantenen davant la situació de crisi sanitària. Bàsicament sí. Els pilotaris del nord també continuen preparant-se a casa davant el confinament. Pot ser que amb un poc més de comoditat, perquè entre els jugadors es dóna més el cas que entre els valencians de viure a cases grans de poble amb un poc de jardí, "però les complicacions són semblants. De fet pràcticament no es toca pilota. Realitzen l'entrenament físic que els mana el preparador i un poc de mans contra la paret, en la mesura que es pot", assenyala Berasaluze.

En la pilota valenciana, tots els professionals estan mínimament equipats a casa, encara que també s'ha hagut de tirar d'imaginació per a utilitzar elements quotidians com a eines d'entrenament. "Els nostres pilotaris sí que disposen de material. Sobretot perquè, quan es va contemplar la possibilitat del confinament, es van aprovisionar del necessari, inclús agafant del gimnàs si calia", comenta Pablo.

Pel que fa a la previsió de tornar a jugar, la Fundació per la pilota valenciana explicava als pilotaris en la reunió 'digital' del passat dilluns que en principi no es contempla reprendre l'activitat fins a la segona quinzena de juny o la primera de juliol. "Nosaltres no tenim previsió. Seguim l'evolució de la crisi sanitària i esperarem fins que ho diguen les autoritats. Primer tornarem amb els entrenaments, igual que faran els pilotaris valencians. Quan vegem que el futbol comença a entrenar, supose que a nosaltres també ens obriran algun frontó per a treballar. I després, tant de bo siga prompte, començarem a jugar", apunta Berasaluze.

Una altra similitud la trobem en la situació laboral dels professionals de la pilota. "Estem tots en ERTO, pilotaris, tècnics i altres treballadors. Són coses que passen, l'empresa no té la culpa d'esta complicada situació i hem de donar suport a esta mesura obligada per les circumstàncies", comenta. Això sí, els jugadors del nord probablement podran aguantar el temporal amb menys dificultats perquè les seues fitxes disten molt, en la majoria dels casos, de les dels pilotaris valencians, principalment per la important font d'ingressos que suposa la televisió.

En la televisió, precisament, es troba un punt que podria marcar una diferència. En la pilota valenciana no es contempla, almenys de moment, jugar a porta tancada. "Ací no s'ha parlat de jugar sense públic, però jo no ho descarte perquè tenim contracte amb la televisió i no sé si voldria fer partides a porta tancada. Tal vegada podria ser una opció per a concloure el Campionat de Parelles si esta situació s'allarga molt, però és una decisió de la televisió i les empreses", comenta Berasaluze.

El temps dirà. De moment, com bé assenyala el gran Pablo Berasaluze, "per damunt de tot està la salut. Hem de ser conscients que continua morint gent i el millor és quedar-se a casa fins que el problema se solucione", diu. I quan arribe la tan desitjada solució, "la pilota basca i la valenciana tornaran al seu lloc perquè són coses que formen part de tots nosaltres com a poble. És la nostra identitat i això no es perd", conclou.